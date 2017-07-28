Annesi dahil 19 kişiyi öldüren katil idam edilecek

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde bir katile idam cezası verildi.
Mahkeme, anne ve babasının yanı sıra komşularının da aralarında bulunduğu 19 kişinin katili olarak yargılanan Yang Çingpey'i kasten adam öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptırdı. Cezaya razı olan Yang, temyize başvurmayacak.
NELER YAŞANMIŞTI?
Yang, geçen yıl 28 Eylül'de borç para isteğini kabul etmeyerek kendisini azarlayan anne ve babasını kazmayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. İşlediği cinayetlerin fark edileceği endişesiyle paniğe kapılan katil, aralarında dört çocuğun olduğu 17 komşusunu da öldürmüştü. Yang, olayın ertesi günü polis tarafından yakalanmıştı.