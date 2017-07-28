Bu kare sosyal medyayı salladı

İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı turizm beldesi Alaçatı'da geçen hafta Beşiktaş eski yöneticisi Emin Önal'a ait Club Baba Köyiçi Çarşısı açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi ve eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu'ya ait 'Yüzevler Kebapçısı' ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ortağı olduğu 'Beeves Steak House' İzmir Alaçatı'da komşu olmuştu.

TERİM MEKAN BASMIŞTI

İki komşu restoran arasında yaşanan 'duvar' ve 'fırın' tartışmasına Fatih Terim de katılmış ve olay mekan basmaya kadar gitmişti.

Terim ile restoran sahibi Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan kavga uzun süre gündemi meşgul etmişti.

AZİZ YILDIRIM MÜDAVİMİ ÇIKTI

Yaşanan bu olay sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, dünürünün kızını tehdit ettiği için Aydoğdu'nun mekanına gittiğini söylemiş ve ''yine olsa yine aynısını yapardım'' demişti.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Aydoğdu ile yakın arkadaş olduğu ve Alaçatı'daki mekanına sık sık gittiği ortaya çıktı.