28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek

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ABD Başkanı Trump'un DEAŞ'la mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "El Nusra'ya karşı Türkiye'yle birlikte çalışmamız gerekecek" dedi.
ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek
ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek

Trump'un DEAŞ’la mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, İdlib’deki El Kaide varlığına karşı ‘Türkiye’yle beraber çalışmaları gerekeceğini’ söyledi. McGurk, El Kaide’nin eski Suriye kolu El Nusra’nın Türkiye sınırındaki İdlib’deki yayılmasından endişeli olduğunu belirtti.

New Yorker dergisiyle kapsamlı bir söyleşi yapan McGurk, “DEAŞ çökerken El Kaide’nin yükselmesi konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İdlib konusunda çok endişeliyim. Bir süredir var olan durum son iki haftada pekişti; El Kaide hareketi sınırdaki ana geçişleri ve nüfus yoğunluğu olan yerleri ele geçirdi.”

Amerikalı yetkili Türkiye’ye de atıfta bulunarak sözlerine şöyle devam etti: “El Kaide bağlantılı savaşçıların İdlib’e giriş çıkış yapamamasını garanti etmeliyiz. Bu varlığı azaltmak için Türkler ve diğerleriyle birlikte çalışmamız gerekecek.”

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