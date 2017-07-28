29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:50Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:32Yatsı 22:11
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 107.700 -0.64
  • Altın: 143,993 0.58
  • Dolar: 3,5286 -0.12
  • Euro: 4,1426 0.49

AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması!

»
AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. ' dedi.
AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması! AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması! AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 15.25'te başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı devam ederken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, ''AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir'' dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"14 Ağustos 2001'de kurduğumuz AK Partimizin bu sene 16. kuruluş yıl dönümü. Bu tarihi yıl dönümünü bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. Kurucularımız başta olmak üzere 16 yıldır bu davaya hizmet veren, katkı sunan bütün değerli yol arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.Kuruluş yıl dönümünü Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda gerçekleştireceğiz.


Kongrelerimiz için takvim işliyor. AK Parti'nin yurtdışı temsilcilik sayısını arttırmak ve AK Parti misyonunun, siyasete dünyanın barış vizyonuna ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerlere sunacağı katkıların paylaşması açısından oldukça önemli. MKYK toplantımızda konuştuk, iç tüzük değişikliği TBMM'de gerçekleştikten sonra, TBMM tatile girdi. 1 Ekim tarihine kadar doğal olarak anayasal takvime göre tatile girmiş bulunuyor. Ezcümle bizim bugün MKYK toplantısında ele aldığımız konular bunlar. 

ERDOĞAN'IN 'YORULAN VARSA ÇEKİLSİN' MESAJI

AK Parti 9 milyonun üzerinde üyesi olan ve 2 milyona yakın belde başkanından, mahalle başkanına varıncaya kadar ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları, kadın kolları çok geniş bir aileyiz. Bu geniş aile 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için, 2023 hedeflerine taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı hem teşkilatlarımıza, hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Cumhurbaşkanımızın hedefi, kendi ifadesiyle temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşması kabul edilemez bir durumdur. Böyle bir durum varsa şimdiye kadar AK Parti yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın siyasete bakış açısı ve muhasebe olarak görmekte fayda var.

AK PARTİ İLE MHP'NİN ARASINDA BİR  PROBLEM YOKTUR

AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. Genel Başkanlık düzeyinde yapılan bir açıklama olmuştur. Sayın Semih Yalçın'ın da bir açıklaması olmuştur. Siyasetçinin kullandığı dil, bunu ben MHP için söylemiyorum, bunu CHP, AK Parti ve kendim için de siyasetin geneli anlamında bunu birilerine ders vermek anlamında söylemiyorum. Hepimizin unutmaması gereken temel ilkedir, siyasette nezaket çok kıymetli ve değerlidir. Bunun uzaması Türkiye'nin pozitif gündemine hiçbir katkısı olmayacağını ifade ettik. Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz ve sonrasında gösterdiği devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi sorumluluk nasıl üstleniliri gösterdiğinin takdirini hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız düzeyinde ifade ettik. 

MERVE KAVAKÇI'NIN ATAMASI

Sayın Merve Kavakçı hakkında şunu söylemek isterim. Bir şeyi doğru değerlendirelim. Eğer devletin yaptığı bir düzenleme ya da bir tasarruf herhangi bir şekilde anayasaya ya da mevcut hukuk düzenine aykırı değilse öncelikli olarak burada bir sorun yoktur. Bu siyasi iradenin aldığı bir karardır, dolayısıyla bu kararı birilerinin eleştirmiş olması siyasetin doğası gereğidir. Bu ülke sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinni, hukuk devletinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın iadei itibar gibi devlet tasarrufuyla eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını anlamıyorum. Sayın Kavakçı meclise girdiğinde birilerin gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. şimdi başörtülü milletvekilimiz var, ne oldu? Bu atama Türkiye'nin özgürlükler alanında nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli: Bundan sonra yapacaklarına şaşırmayız!Bahçeli: Bundan sonra yapacaklarına şaşırmayız!MHP Genel Başkanı Bahçeli, 1 Ekim'den sonra sırasıyla gelecek uyum yasaları hususunda sorumlu, uzlaşmacı ve duyarlı tavırlarını muhafaza edip gereğini yapacaklarını açıkladı.
AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması!AK Parti'den flaş 'MHP' açıklaması!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. ' dedi.
TBMM tatile girdiTBMM tatile girdiTBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
AK Partili Turan: CHP ergen gibi davranıyorAK Partili Turan: CHP ergen gibi davranıyorAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemi için, "CHP tabiri caizse hiç büyümeyen bir ergen çocuk gibi davranmaya devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin" dedi.
CHP'den HDP'ye eylem desteğiCHP'den HDP'ye eylem desteğiCHP Sözcüsü Bülent Tezcan, HDP'nin başlattığı "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne izin verilmesi gerektiğini belirtti.
  • Akşener'den kendisine 'Gladyo Kraliçesi' diyen Perinçek'e sert cevap27 Temmuz 2017 Perşembe 11:40
  • AK Parti'den sürpriz toplantı öncesi açıklama!27 Temmuz 2017 Perşembe 11:35
  • Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar27 Temmuz 2017 Perşembe 08:30
  • İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri27 Temmuz 2017 Perşembe 07:58
  • AK Parti'den MHP'ye 'Davutoğlu' cevabı27 Temmuz 2017 Perşembe 00:25
  • Akşener'in partisi için ilk açıklama!26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:14
  • MHP'den Davutoğlu'na cevap26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:45
  • CHP'li vekil kanun teklifini ruloya hazırladı25 Temmuz 2017 Salı 22:40
  • Çavuşoğlu ve Çelik'ten Avrupa'ya ders!25 Temmuz 2017 Salı 22:31
  • Davutoğlu'dan Bahçeli'ye cevap25 Temmuz 2017 Salı 17:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri