1036 sayılı kararname ile, anayasa değişikliği uyarınca askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakimin görev yeri, adli ve idari yargıda hakim ve savcı olarak değiştirildi.
1037 sayılı kararname ile 40 adli yargı mensubunun görev yeri değiştirilirken, 1038 sayılı kararname ile de 5 idari yargı yargı mensubunun görev yeri değiştirildi.
29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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HSK 3 yeni kararname yayımladı
1036 sayılı kararname ile, anayasa değişikliği uyarınca askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakimin görev yeri, adli ve idari yargıda hakim ve savcı olarak değiştirildi.
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