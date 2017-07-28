29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılar

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İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılar
Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, belediyeye ait kafeterya ihalesine katılanlar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı.
İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılar İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılar İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılar

Besni Belediyesi, Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait sözleşmesi biten kafeterya için ihale düzenledi. Bugün öğleden sonra belediyede yapılan ihaleye, mevcut işletmeci Osman Y. ile Murat D. ve Ramazan A. katıldı. İhale salonunda kafeteryaya talip olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya tutuşan 3 kişi ve yakınlarına zabıta ekipleri ile polis müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine belediyeye gelen takviye polisler, kavgaya karışanları biber gazı kullanarak ayırdı. Belediyeden çıkan taraflar, bu kez dışarıdaki yakınları ile birlikte bıçak, sopa ve taşlarla birbirine saldırdı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışanlar ara sokakla kaçarak izini kaybettirdi. Bu sırada kavgaya karışan 4 kişi de polislerce gözaltına alındı.

Kavga sırasında sopa ve taş darbelerine maruz kalarak yaralanan 3 polis memuru ile 2 zabıta memuru ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ve zabıtaların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kavgaya yol açan ihale ertelenirken, polis olayın ardından kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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