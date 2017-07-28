Ürdün yönetimine bağlı İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağını, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa'ya girebileceğini belirtti.
Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresine daha önce kontrol noktaları kuran İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin mescide girişine izin vermemişti.
29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Mescid-i Aksa için önemli iddia!
Ürdün yönetimine bağlı İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağını, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa'ya girebileceğini belirtti.
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