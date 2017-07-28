29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:50Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:32Yatsı 22:11
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 107.700 -0.64
  • Altın: 143,993 0.58
  • Dolar: 3,5286 -0.12
  • Euro: 4,1426 0.49

Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor

»
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan,uzun zamandır gündemde olan Milli Tren projesinin tamamlandığını ve yakında üretime başlanacağını söyledi
Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor
Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş(TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kurum binasındaki makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan TÜVASAŞ Genel Müdürü Kocaarslan uzun zamandır beklenen 'Milli EMU' adındaki Milli Tren Projesi için projelendirme ve teknik alt yapının tamamlandığını ve ihale süreçlerinin başladığını söyledi.

Kocaarslan, Milli Tren'in üretiminin yakın zamanda başlayacağını belirterek,"Ziyaretlerinden dolayı Başkan Toçoğlu'na teşekkür eden TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ise, "Tamamlandığında milli gururumuz olacak, çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde kurumumuz tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda üretilecek tren vagonlarının, vagon gövdesi, iç aksesuarları ve bojisi dahil ilk tasarım projelerini hazırladık. Klima, fren, kapı, koltuk sistemleri, tekerlek takımları gibi ana komponentlerin teknik şartnamelerini hazırlayarak ihale süreçlerini başlattık. Üreteceğimiz tren setleri TSİ sertifikalı olacak. Şu anda fabrikamız içerisinde Milli Tren üretimi için Alüminyum Gövde Üretim Atölyesi'ni kuruyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde trenimizi üretmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaşlarımızla bereber Sakarya'nın ve ülkemizin kazanması için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜVASAŞ'ın Sakarya ekonomisine değer katan önemli bir kurum olduğunun altını çizen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise, "Yıllarca şehrimizin yüz akı olmuş kurumumuz teknolojik gelişmelere ve yeniliğe her zaman açık olduğunu gösteriyor. Kendisini sürekli olarak gelişen teknoloji ile birlikte yeniliyor. Ülkemiz şu anda her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da büyük atılımlar içerisinde. Demiryolları bu noktada en büyük atılımların yapıldığı alanlardan. Ayrıca teknolojinin her alanında bir millileşme atağı içerisindeyiz. TÜVASAŞ ise Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Trenlerinin üretim merkezi olacak. Ülkemiz tarafından, kendi insanımızın bilgisi ve emeği ile üretilecek trenler hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında raylarda olacak. Bu treni üretebilmek için hem proje ile ilgili hem de fabrikada oluşturulacak üretim alanları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren herkesi ve Sayın Kocaarslan'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyorMerakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyorTürkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan,uzun zamandır gündemde olan Milli Tren projesinin tamamlandığını ve yakında üretime başlanacağını söyledi
GSM operatörlerine büyük şok!GSM operatörlerine büyük şok!Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.
Bakan'dan flaş açıklama! Kendimiz yapacağızBakan'dan flaş açıklama! Kendimiz yapacağızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.
Hepsi için son 4 gününüz kaldı!Hepsi için son 4 gününüz kaldı!Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisinin taksit ödemelerinde son 4 güne girildi.
Ekonomik güven endeksi arttıEkonomik güven endeksi arttıEkonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 98,9'dan 103,4'e yükseldi.
8 saatliğine dünyanın en zengini oldu8 saatliğine dünyanın en zengini olduAmazon kurucusu Jeff Bezos, "dünyanın en zengin insanı" unvanını 8 saat koruyabildi.
  • Ünlü kahveci 3 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor28 Temmuz 2017 Cuma 11:50
  • Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek28 Temmuz 2017 Cuma 11:01
  • Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!28 Temmuz 2017 Cuma 10:44
  • Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye27 Temmuz 2017 Perşembe 22:24
  • Ülker'den fabrika satışı!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:17
  • Dolar sakin, borsa rekor tazeledi27 Temmuz 2017 Perşembe 14:37
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
  • Dev ihale iptal edildi!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:03
  • Ford'da üretime ara verildi27 Temmuz 2017 Perşembe 14:02
  • Emekliye her ay zam!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri