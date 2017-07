Merakla bekleniyordu! Milli projede üretime başlanıyor

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan,uzun zamandır gündemde olan Milli Tren projesinin tamamlandığını ve yakında üretime başlanacağını söyledi

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş(TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kurum binasındaki makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan TÜVASAŞ Genel Müdürü Kocaarslan uzun zamandır beklenen 'Milli EMU' adındaki Milli Tren Projesi için projelendirme ve teknik alt yapının tamamlandığını ve ihale süreçlerinin başladığını söyledi.



Kocaarslan, Milli Tren'in üretiminin yakın zamanda başlayacağını belirterek,"Ziyaretlerinden dolayı Başkan Toçoğlu'na teşekkür eden TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ise, "Tamamlandığında milli gururumuz olacak, çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde kurumumuz tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda üretilecek tren vagonlarının, vagon gövdesi, iç aksesuarları ve bojisi dahil ilk tasarım projelerini hazırladık. Klima, fren, kapı, koltuk sistemleri, tekerlek takımları gibi ana komponentlerin teknik şartnamelerini hazırlayarak ihale süreçlerini başlattık. Üreteceğimiz tren setleri TSİ sertifikalı olacak. Şu anda fabrikamız içerisinde Milli Tren üretimi için Alüminyum Gövde Üretim Atölyesi'ni kuruyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde trenimizi üretmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaşlarımızla bereber Sakarya'nın ve ülkemizin kazanması için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



TÜVASAŞ'ın Sakarya ekonomisine değer katan önemli bir kurum olduğunun altını çizen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise, "Yıllarca şehrimizin yüz akı olmuş kurumumuz teknolojik gelişmelere ve yeniliğe her zaman açık olduğunu gösteriyor. Kendisini sürekli olarak gelişen teknoloji ile birlikte yeniliyor. Ülkemiz şu anda her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da büyük atılımlar içerisinde. Demiryolları bu noktada en büyük atılımların yapıldığı alanlardan. Ayrıca teknolojinin her alanında bir millileşme atağı içerisindeyiz. TÜVASAŞ ise Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Trenlerinin üretim merkezi olacak. Ülkemiz tarafından, kendi insanımızın bilgisi ve emeği ile üretilecek trenler hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında raylarda olacak. Bu treni üretebilmek için hem proje ile ilgili hem de fabrikada oluşturulacak üretim alanları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren herkesi ve Sayın Kocaarslan'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.