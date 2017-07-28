29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:50Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:32Yatsı 22:11
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 107.700 -0.64
  • Altın: 143,993 0.58
  • Dolar: 3,5286 -0.12
  • Euro: 4,1426 0.49

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

»
Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını verdi. Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye talep edildi. Mahkeme 7 isim için tahliye kararı verdi.
Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme
Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik, Hakan Karasinir'in haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda görülen duruşmada, avukatların beyanları ve savcının görüşünün ardından mahkeme heyeti kısa bir ara verdi.

7 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

4 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu'nun, "Suçlamanın niteliği, lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu, bu sanıkların davada eylemin irdelenmesi açısından önemli bir hareket noktası olan 'Cumhuriyet Vakfı Anayasası' olarak da tabir edilen vakıf senedi üzerindeki illiyetleri ile denetim görev ve sorumlulukları ile bu ilkelerden ayrılma çerçevesinde yardım suçunun ana hareket noktasının oluşabildiği, somut delillerin varlığı, üstlendikleri görev, dinlenmeyen tanıklar, sanık açıklamaları ve celse beyanları dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak" bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise ByLock kullanıcısı olması nedeniyle bu halinin devamını kararlaştırdı.

Firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, ifade veren tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

"DAVAYI BU YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kararı okurken duruşmanın 11 Eylül'e Silivri'de görülmesine karar verildiğini vurgulayan Mahkeme Başkanı Dağ, davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi de planladıklarına dikkati çekti.

Mahkeme heyeti, diğer ara kararlarında tutuksuz sanık Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek, Cumhuriyet Vakfı ve Yenigün Holding'in mali durumunun, Türk Ticaret Kanununun koşullarına uyup uymadığı, satılan gayrimenkullerden elde edilen bedellerin ne şekilde tasarruf edildiği hususunda atanacak bilirkişi raporunun alınmasını kararlaştırdı.

Cumhuriyet Vakfı'na ait olup Şişli'de satışı gerçekleşen gayrimenkulle ilgili cari alım satım fiyat aralığının belirlenmesi için seçilecek bilirkişi ile rapor alınmasına hükmedildi.

AHMET ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Savunma aşamasında tutuklu sanık Ahmet Şık'ın savunma kapsamında bildirdiği birtakım söz veya ithamlarının savunma sınırını aşarak suç unsuru teşkil edebileceği kanaatine varan mahkeme, Şık'a ait savunma bölümünün değerlendirilmesinin ardından gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti tanıklar İnan Kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, Şükran Soner, Nail inal, Mehmet Faraç, Rıza Zelyurt, İbrahim Yıldız, Leyla Tavşanoğlu, Miyase İlknur, ve Aykut Küçükkaya'nın tanık olarak çağrılmasına hükmetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akar ve kuvvet komutanları Millet Camii'nde!Akar ve kuvvet komutanları Millet Camii'nde!Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları üniformalarıyla, Millet Camii'nde sabah namazı kıldı.
Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişmeCumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişmeCumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını verdi. Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye talep edildi. Mahkeme 7 isim için tahliye kararı verdi.
İhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılarİhale savaşı! Ortalığı birbirine kattılarAdıyaman'ın Besni İlçesi'nde, belediyeye ait kafeterya ihalesine katılanlar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı.
HSK 3 yeni kararname yayımladıHSK 3 yeni kararname yayımladıHakimler ve Savcılar Kurulu 3 kararname yayımladı.
FETÖ'cü eski vekilin eşine şok! El konulduFETÖ'cü eski vekilin eşine şok! El konulduEski AK parti milletvekili FETÖ çatı davasının tutuklu sanığı İlhan İşbilen'in, eşi Nebahat Evyap İşbilen'in mal varlığına tedbiren el konuldu.
Askeri aracın geçişi sırasında patlama!Askeri aracın geçişi sırasında patlama!Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
  • FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş28 Temmuz 2017 Cuma 15:05
  • Hidayet Karaca ve Ali Fuat Yılmazer için istenilen ceza belli oldu28 Temmuz 2017 Cuma 15:02
  • ABD'den açıklama: Türkiye ile çalışmamız gerekecek28 Temmuz 2017 Cuma 14:55
  • İnanılmaz görüntü! İstanbul'dan kaçıyorlar!28 Temmuz 2017 Cuma 14:40
  • Abdullah Gül'den flaş açıklama28 Temmuz 2017 Cuma 14:38
  • Sigorta ve kasko dolu zararını karşılar mı?28 Temmuz 2017 Cuma 14:00
  • PKK operasyonunda 1 İngiliz ve 2 Bulgar'a gözaltı!28 Temmuz 2017 Cuma 13:40
  • Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı!28 Temmuz 2017 Cuma 12:20
  • Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü!28 Temmuz 2017 Cuma 10:59
  • Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi!28 Temmuz 2017 Cuma 10:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri