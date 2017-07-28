Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını verdi. Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye talep edildi. Mahkeme 7 isim için tahliye kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik, Hakan Karasinir'in haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda görülen duruşmada, avukatların beyanları ve savcının görüşünün ardından mahkeme heyeti kısa bir ara verdi.

7 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

4 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu'nun, "Suçlamanın niteliği, lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu, bu sanıkların davada eylemin irdelenmesi açısından önemli bir hareket noktası olan 'Cumhuriyet Vakfı Anayasası' olarak da tabir edilen vakıf senedi üzerindeki illiyetleri ile denetim görev ve sorumlulukları ile bu ilkelerden ayrılma çerçevesinde yardım suçunun ana hareket noktasının oluşabildiği, somut delillerin varlığı, üstlendikleri görev, dinlenmeyen tanıklar, sanık açıklamaları ve celse beyanları dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak" bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise ByLock kullanıcısı olması nedeniyle bu halinin devamını kararlaştırdı.

Firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, ifade veren tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

"DAVAYI BU YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kararı okurken duruşmanın 11 Eylül'e Silivri'de görülmesine karar verildiğini vurgulayan Mahkeme Başkanı Dağ, davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi de planladıklarına dikkati çekti.

Mahkeme heyeti, diğer ara kararlarında tutuksuz sanık Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek, Cumhuriyet Vakfı ve Yenigün Holding'in mali durumunun, Türk Ticaret Kanununun koşullarına uyup uymadığı, satılan gayrimenkullerden elde edilen bedellerin ne şekilde tasarruf edildiği hususunda atanacak bilirkişi raporunun alınmasını kararlaştırdı.

Cumhuriyet Vakfı'na ait olup Şişli'de satışı gerçekleşen gayrimenkulle ilgili cari alım satım fiyat aralığının belirlenmesi için seçilecek bilirkişi ile rapor alınmasına hükmedildi.

AHMET ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Savunma aşamasında tutuklu sanık Ahmet Şık'ın savunma kapsamında bildirdiği birtakım söz veya ithamlarının savunma sınırını aşarak suç unsuru teşkil edebileceği kanaatine varan mahkeme, Şık'a ait savunma bölümünün değerlendirilmesinin ardından gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti tanıklar İnan Kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, Şükran Soner, Nail inal, Mehmet Faraç, Rıza Zelyurt, İbrahim Yıldız, Leyla Tavşanoğlu, Miyase İlknur, ve Aykut Küçükkaya'nın tanık olarak çağrılmasına hükmetti.