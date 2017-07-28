Galatasaray'dan çifte transfer bombası!

Fernando ve Feghouli Galatasaray'da... Galatasaray iki futbolcu ve kulüpleriyle anlaştı. Resmi açıklamanın hafta başında yapılması bekleniyor.

Feghouli ve Fernando'nun en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacakları belirtildi. İki oyuncu, imzanın ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.

Sarı kırmızılı kulüp Feghouli için West Ham United kulübüne 4.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'e ise 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Fernando ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve Brezilyalı oyuncuya her sezon için 3 milyon Euro ödeyecek. Sarı Kırmızılılar, Feghouli ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve Cezayirli oyuncu, her sezon 3.8 milyon Euro kazanacak.