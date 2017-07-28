Beşiktaş'ı yıkan sakatlık! Tam 6 ay yok...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir. En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullanıldı.



BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER PLANLARI ALT ÜST OLDU



Bu tip sakatlıklarda ameliyattan sonra 6 ay içinde iyileşme yaşansa da futbolcunun kondisyon ve kendi özgüvenini tekrar kazanması açısından sahalara dönmesi 1 yılı buluyor. Siyah Beyazlılarda önceki yıllarda aynı sakatlığı yaşayan Ersan, İsmail Köybaşı, Tolgay Arslan, Rhodolfo gibi oyuncular genel olarak 10-12 ay sonra sahalara dönmüştü.







Benzer durumlar göz önüne alındığında Atınç'ın da sahalara dönemsi en az bir yılı bulacağı için yönetimin stoper planlarında da bazı değişiklikler yapması söz konusu olacak. Santrafor transferi ve kanat oyuncusu transferinden sonraya bırakılan stoper transferi hem hazırlık maçlarında yenilen goller hem de yaşanan bu sakatlık sonrası artık kaçınılmaz hale gelecek. Pedro Franco ve Milosevic'i kesinlikle kadroda düşünmeyen Güneş'in de Atınç'ın sakatlığı sonrası iki oyuncudan birini kadroda tutması ihtimaller dahilinde. Ancak bu ihtimal, Atınç'ı zaten 3. veya 4. yedek olarak düşünen Güneş'in Pepe, Tosic ve Mitrovic'in yanına gelecek yeni isimle birlikte 4 stoperi tamamlayacağı için düşük bir ihtimal olarak kalıyor.