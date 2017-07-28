29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim yorumu

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Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim yorumu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmesini değerlendirdi.
Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim yorumu Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim yorumu Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye geldi.

Ankara'dan uçakla Trabzon'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karayolu ile geldiği Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi.

Bakanlık görevi sırasında Rize'nin desteğini beklediğini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Biz daha yolun başındayız. İnşallah diğer bakanlarımızın Rize'ye yaptığı hizmetler gibi bizde hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz. Rizeli hemşerilerimize layık olmak için elimizde geleni yapacağız. Allah utandırmasın. Biz birlikte Rize'miz için başarılı işler gerçekleştireceğiz. Bu noktada sporda da bizim bir avantajımız şu. Sporu seven, gençliği seven vizyonu olan çok değerli bir spor adamı Cumhurbaşkanına sahibiz. AK Parti hükümetleri döneminde spora yapılan yatırımlar ortada. İnşallah bu yatırımlar durmadan devam edecek. Özellikle uyuşturucu ile mücadele ve terörle mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğuda o gençlere ulaşma açısından İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. İlk bakanlar kurulu toplantısına katıldım. Orada da bunu değerlendirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber gençlerimize yönelik projeleri yürüteceğiz" dedi.

FATİH TERİM'İN MİLLİ TAKIMDAN AYRILMASI SORULDU

A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından yaşanan tazminat tartışmalarına yönelik bir soru üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşeme de federasyon başkanı ile teknik direktör arasında yapılan bir protokoldür. Bu sorunları çözmek için federasyon başkanı ile Fatih Terim bir araya geldiler. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Teknik konuları kendileri çözecektir. Bize düşen şudur. Fatih Terim bu ülkeye hem futbolcu hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. İnanıyoruz ki milli takımımız ve Türk sporsu bu süreçte yoluna devam edecek. Diğer konular zaten teknik konular. Onu Futbol Federasyonu ile beraber Fatih Terim birlikte çözecektir."

Bakan Osman Aşkın Bak, toplantının ardından Rize Valiliği'ne geçti.

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