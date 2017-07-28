Ve İngilizler Beşiktaş'ın teklifine cevap verdi!

Geçen sezon Premier Lig'de küme düşen ve bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Sunderland, Beşiktaş'a Jeremain Lens transferi konusunda ret cevabı verdi.



İngiliz SkySports'ta yer alan habere göre; Sunderland, Beşiktaş'ın Lens için yaptığı teklifi düşük buldu ve Siyah Beyazlılar'a ret cevabı verdi. Sunderland'in, Lens'i yeniden kiralamak niyetinde olmadığı ve kesinlikle satmak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın teklifinin ne kadar olduğu ise yazılmadı.



İki sezon önce Dinamo Kiev'den 12 milyon euroya Sunderland'e transfer olan 29 yaşındaki Hollandalı, geçebn sezon Premier Lig'de üç maça çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmiş ve 38 maçta 5 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.