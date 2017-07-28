Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Graz kentine hareket edecek olan Sarı-kırmızılılar, buradan daha sonra karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek.
Kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Hertha Berlin ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan."
29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!
Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Graz kentine hareket edecek olan Sarı-kırmızılılar, buradan daha sonra karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek.
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