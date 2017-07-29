29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

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Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Konya'da husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı. 

Silahlı kavgada, Ercan, Selman, Pınar Ü. ile diğer aileden Dursun, Serdar, Kudret, Satılmış D. ve komşusunun çocukları olduğu öğrenilen Çilem R. yaralandı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. 

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla  Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki aile arasında yeniden bir tartışma çıkmaması için de olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağrıldı.

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