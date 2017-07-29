Muğla'nın Ula ilçesinde saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde depremmeydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Köyü'nde sabah saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı.
29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde depremmeydana geldi.
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