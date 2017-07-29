29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası

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Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası
Gürsel tekin, bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gitmesi nedeniyle Nobel ödülüne aday göstereceğini söyledi.
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası

CHP İstanbul milletvekili Gürsel tekin, bugün katıldığı bir televizyon programında bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gitmesi nedeniyle Nobel ödülüne aday göstereceğini söyledi.

Tekin'in bu sözleri, sosyal medyada alay konusu oldu.

AZİZ SANCAR NOBEL ALMIŞTI

Profesör Doktor Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sonucunda kimya dalında Nobel Ödülü kazanmıştı.

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