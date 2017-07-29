29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Son 4 yılın zirvesine çıktı!

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Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4.5 artarak Kasım 2013’ten bu yana en yüksek olan 103.4 değerini aldı.
Son 4 yılın zirvesine çıktı!
Son 4 yılın zirvesine çıktı! Son 4 yılın zirvesine çıktı! Son 4 yılın zirvesine çıktı!

Endeks Haziran ayında 98.9 değerini almıştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Temmuz ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 107.3, hizmet sektörü güven endeksi 103.7 ve tüketici güven endeksi 71.3 değerlerine yükseldi.

Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri ise sırasıyla 107.7 ve 85.5 değerlerine geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100’den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte. TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

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