29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı

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İsrail'in cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği 50 yaş sınırını kaldırmasının ardından, binlerce kişi Aksa'ya akın etti.
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı

Aksa'ya giren  Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu, avluda secde ederek toprağı öptü.  Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek gruplar halinde  slogan attı.

Güneş batmaya başladığında, sayıları binlere ulaşan kalabalık, ezanın  okunmasının ardından akşam namazını kıldı. Namazın ardından gençler ve çocuklar,  tatlı ve şekerleme dağıttı.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bir çok bölgesinden de havai  fişeklerin atıldığı görüldü. Öte yandan, Kudüs çevresinde Filistinli şoförler,  korna çalarak Mescid-i Aksa'nın açılması kutlamalarına eşlik etti.

Kudüs çevresinde kutlama yapanların yanına giden Kudüs Müftüsü  Muhammed Hüseyni'nin omuzlarda taşındığı görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi  gördü.

İsrail yönetimi, iki hafta aradan sonra dün Mescid-i Aksa'ya giren  Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş ve dışarı  çıkarmaya çalışmıştı. Mescid-i Aksa'ya girişleri cuma namazında 50 yaş ile  sınırlayan İsrail yönetim, işgal altındaki Doğu Kudüs'e çıkan bir çok yolda  kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını  engellemişti.

İki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda  bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail  polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri,  Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz'da açmış, ancak kapılara elektronik metal  arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın  kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin  sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın  kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine dün ikindi namazı için  Harem-i Şerif'e geldi. İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmadı.  Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı  ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere  ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat)  Kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla  Filistinli yaralandı.

Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda  ve kapılarında arbedeye yol açtı. Yatsı namazından sonra İsrail polisi, Mescid-i  Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati zorla dışarı çıkarmaya  çalıştı.

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