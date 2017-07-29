29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler

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Suriye’de DEAŞ’a karşı savaştığı iddiasıyla PKK’ya her türlü desteği veren Avrupa ülkeleri şimdi de militan göndermeye başladı.
Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler
Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler

Terör örgütü PKK saflarında savaşan çoğunluğu Avrupa Birliği vatandaşlarından oluşan Lejyon taburu kuruldu. Türkçe uluslararası anlamına gelen “International” ismi verilen birliğin merkezi Ayn el Arab'da (Kobani) yer alıyor. Suriye Kuzeyine gelen ithal terör grubunun sayısı 3 bin 500 ila 5 bin arasında değişmekte.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE GELİYORLAR

Avrupalı teröristler Suriye’ye aktivist ve insan hakları savunuculuğu kimliğiyle geliyor. Kampa gönderilecek teröristlere önce paravan sivil toplum kuruluşları tarafından aktivist ve insan hakları savunucusu kimliği temin ediliyor. Ardından teröristler gruplar halinden PKK bölgesine gönderiliyor. Avrupalı teröristler Ayn el Arap’ ta bulunan merkezde eğitimlerini tamamladıktan sonra Derik ve Tabka’ya gönderiliyor.

AVRUPA’DA TEK BİR ADLİ İŞLEM BİLE YOK!

Hiçbir batılı ülke PYD’ye katılan teröristler hakkında hukuki işlem başlatmıyor. PYD saflarında savaşan batı ülkelerinden ithal teröristler onlarca toplu katliam ve infazlara imza atarken batılı ülkeler bu durumu görmezden geliyor. İthal savaşçıların bu yönde yayınlanan onlarca video görseline rağmen dünya bu duruma sessiz kalıyor.

TERÖRİSTLERİN ÇOĞU TECAVÜZ SUÇLUSU

Teröristler buradan Irak üzerinden istihbarat örgütlerinin desteği ile çatışma bölgelerine sevk ediliyor. PKK’nın Suriye yapılanmasına destek amacıyla PYD’ye katılan teröristler arasında yaralama, tecavüz gibi suçlara karışanların oranının yüksek olduğu bildiriliyor. Misyoner örgütlerinin de PYD’ye destek amaçlı militan sevkiyatında önemli katkısı bulunuyor.

37’Sİ PKK SAFINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Avrupa ağırlıklı Suriye’de savaşan PYD’lilerden 37’ si son 2,5 ayda çatışmalarda öldürüldü. Geçtiğimiz Çarşamba Rakka’nın doğusunda öldürülen 4 yabancı militanın cesetleri ülkelerine gönderildi. PYD’nin üst düzey isimlerinin katıldığı cenaze töreninde ilk kez taburun varlığı isim olarak açıklandı.

20 günlük kısa eğitim!

PKK’ya sağlanan Avrupalı militan desteği geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesinde duyurulmuş ve desteğin artarak devam ettiği bilgisi verilmişti. Batılı uzmanlar tarafından 20 günlük kısa eğitim döneminden geçirilerek cepheye gönderilen ithal teröristler 6 ila 8 ay arasında bölgede kalıyorlar. Terör örgütü tarafından “International” taburu olarak isimlendirilen lejyoner birliği 3 bin 500 ila 5 bin arasında değişirken, terörist gurubun çoğunluğunu Alman, Fransız ve İngiliz kökenliler oluşturmakta. Sıralamada Amerika ve Kanadalı teröristler da önemli yere tutmakta. Suriye’de kalan ithal teröristler ile YPG’li militanlar arasında evlilik oranı giderek artmakta. Örgüt içi kadınlarla gerçekleşen evliliğin oranı yüzde 30’ ulaştı.

Yeni Şafak

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