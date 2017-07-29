29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Kimliklerde çok tartışılmıştı! Önemli açıklama

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Vatandaşların yılbaşından itibaren aldığı çipli yeni kimliklerde kan grubu bilgisine yer verilmemesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Kimliklerde çok tartışılmıştı! Önemli açıklama
Kimliklerde çok tartışılmıştı! Önemli açıklama Kimliklerde çok tartışılmıştı! Önemli açıklama Kimliklerde çok tartışılmıştı! Önemli açıklama

Bir grup, kan grubunun hayati önem taşıdığını, bu nedenle kimlikte yer alması gerektiğini belirtirken, bir grup da kan grubunun özel bir bilgi olduğunu ve kimlikte yer almasının doğru olmayacağını dile getirdi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın talep etmesi durumunda yeni kimlik kartında yer alan çipe kan grubunun eklenebildiğini söyledi.

Yetkililer, "Kimlik kartı başvurusu sırasında ilgili kişinin talebi halinde hastaneden getirecekleri belgeyle kan grubu bilgisi alınır ve bu bilgi kişinin kimlik kartının içerisindeki çipte yer alır. Özel veya kamu fark etmeksizin sağlık kurumlan, 'Kimlik Paylaşım Sistemi' ile kişi kimlik numarası veya bilgileri ile yaptıkları sorgulama ile kan grubu bilgisine ulaşabilecektir" diye konuştu. 


Ayrıca yetkililer, "112 Acil Servis ambulans ekibi hasta ya da yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırır. Müdahale sırasında kişinin kimliği, kan grubu bilgisi gerekli değildir. Hastaneye en kısa sürede ulaştırılan hastanın kan tahlili için kanı alınırken grubuna da bakılarak müdahalesine devam edilir" bilgisini de verdi. 

'15-20 SANİYEDE ÖĞRENİLİR' 

Ankara Tabipler Odası Başkanı Vedat Bulut ise 2 yıl içinde vatandaşların kan gruplarının çiplere yükleneceğini ifade etti. Bulut, "Kan gruplarının kimlik kartının üstünde bulunmasını uygun bulmuyorum; çünkü bunlar kişisel ve özel bilgiler ve korunması gerekiyor. Kişinin kan grubu, geçirdiği ya da geçirebileceği hastalık modülleri hakkında bilgi verir" dedi. Acil müdahale gerektiren durumlarla ilgili de Bulut, "112 ambulanslarındaki özel sistemle hastanın kan grubu 15-20 saniye gibi kısa sürede öğreniliyor. Sağlık çalışanları sözlü beyana inanmaz, kan grubunu kendileri test eder" ifadesini kullandı.

Habertürk

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