Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale konuşuluyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirdi. Denemenin ardından Kuzey Kore'ye tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

Başbakan Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin yine bir füze fırlattığı ve füzenin muhtemelen (Japonya'nın) ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğü haberini aldım" dedi.

Abe, fırlatmanın analiz edildiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdığını kaydetti.

ABD FÜZE FIRLATILDIĞINI DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Jeff Davis tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin doğu yakası yerel saatiyle 10.41’de Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Davis, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Füze Mupyong-ni’den fırlatıldı ve Japon Denizi’ne düşmeden önce bin kilometre uçtu. Detaylı bir değerlendirme için kurumlar arası çalışmamız devam ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Kuzey Amerika için tehdit oluşturmadığını tespit etti"

TRUMP'TAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesinin tehlikeli bir faaliyet olduğunu belirterek, "ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor. Gerçekte tam tersi bir etkileri var. Bu silahlar dünyayı tehdit etmekle Kuzey Kore’yi daha da izole ediyor, ekonomisini zayıflatıyor ve halkını mağdur ediyor. ABD, Amerikan topraklarını ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atacaktır" dedi.

FRANSA'DAN TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yeni kıtalar arası füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'nin kıtalar arası yeni bir füze fırlatmasını şiddetle kınıyor. Bu füze, muhtemelen Japonya'nın ekonomik alanına zarar verdi" değerlendirmesinde bulunuldu.

BM'DEN TEPKİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "muhtemelen kıtalar arası" yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Guterres'in, uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ettiği Kuzey Kore'yi, yaptığı füze denemesi nedeniyle kınadığı kaydedildi.

ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris'in Kuzey Kore’ye karşı askeri seçenekleri konuşmak üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Dunford ve Harris'in, ABD-Kore Cumhuriyeti ittifakına olan güçlü bağlılıklarını ifade ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede aynı zamanda (Kuzey Kore füze denemesine karşı) askeri seçeneklerin de konuşulduğu bilgisi yer aldı.