29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Avukattan canlı bombaya rahmet!

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Gaziantep'te IŞİD'in İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlediği, 3 polisin şehit olduğu saldırının duruşmasında sanık avukatlarından Orhan Şahin'in, saldırıyı gerçekleştiren İsmail Güneş için 'Allah'tan rahmet diliyorum' deyince salon karıştı.
Avukattan canlı bombaya rahmet!
Avukattan canlı bombaya rahmet! Avukattan canlı bombaya rahmet! Avukattan canlı bombaya rahmet!

Şahin, ölenin arkasından rahmet okunmasının kötü bir şey olmadığını ifade ederken, "Bu kişiler 'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz" diye konuştu.

Duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme, 60 tutuklu sanıktan, örgütün sözde emiri Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın da arasında bulunduğu 39'unun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
 
IŞİD terör örgütü üyesi İsmail Güneş, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, çoğu polis, 34 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 60'ı tutuklu, 110 kişi hakkında dava açıldı. 8'inci Ağır Ceza Makemesi'nde görürülen davanın ilk duruşması, sanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından avukatların savunmalarıyla devam etti.
 
Duruşmanın 5'inci gününde İstanbul Taksim'de terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan, örgütün 'canlı bomba' listesinde yer alan tutuklu Mehmet Mustafa Çevik, SEGBİS ile bağlanarak savunması yaptı. 19 Mayıs 2016 tarihinde polis operasyonu sırasında kendini patlatan IŞİD'in sözde emiri Yunus Durmaz'ın evinde parmak izine rastlanan Çevik, parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia etti. Durmaz'in kendini patlattığı tarihte cezaevinde olduğunu ifade eden Çevik, tahliyesini istedi.
 
Sanık ifadelerinin ardından duruşma mütalaasını sunan savcı, 18 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye, 38 sanık hakkında ise, tutukluluğun devamını istedi. 

AVUKATTAN 'CANLI BOMBA'YA RAHMET 
Savunma yapan Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz, Yusuf Çulha ve Ahmet Çelebi Dayan'ın avukatı Orhan Şahin, "1 Mayıs'ta Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, 'canlı bomba' olarak tabir edilen kişiye ise, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bunun üzerine salondakiler Şahin'e tepki gösterdi. Şahin, ölenin arkasından rahmet okunmasının kötü bir şey olmadığını ifade etti. Savunmasına devam eden Şahin, selefilik kavramının kişilerin tutuklanması için yeterli olmayacağını dile getirerek, "Bu kişiler 'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz" diyerek müdafaasını yaptığı sanıkların tahliyesini istedi.
 
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın da arasında olduğu 39 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, aralarında Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın da bulunduğu 21 sanığın ise tutukluğunun devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın avukatı da müdafilikten çekildi. Hacı Ali Durmaz yeni avukat tutacağını ifade etti.

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