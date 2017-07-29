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Hain planlara karşı yekvücut olmak için Yenikapı’ya

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“Büyük Kudüs Mitingi” öncesi basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hain planlara karşı yekvücut olmak için Yenikapı’ya
Hain planlara karşı yekvücut olmak için Yenikapı’ya Hain planlara karşı yekvücut olmak için Yenikapı’ya Hain planlara karşı yekvücut olmak için Yenikapı’ya

 Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, “Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yekvücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, şairin dediği gibi ‘Yaklaşıyor yaklaşmakta olan’ demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, partisince 30 Temmuz Pazar günü Yenikapı miting alanında gerçekleştirilecek “Büyük Kudüs Mitingi” öncesi İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. Her kesimden insanın Kudüs ve Mescid-i Aksa denilince ortak paydada buluşup tek yürek olduğunu dile getiren Aydın, “Bu mitingin görüntüsünün uluslararası diplomaside etkili olması, İsrail’in bu arsızlık ve pervasızlık karşısında ümmetin kalbi durumunda olan Türkiye’de, ‘Halk galeyana geldi beni tarihin çöp sepetine atabilir’ hissiyatını uyandıracak bir arzın olması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini önemle sizlerden istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN’ DEMEK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ

Birol Aydın, neredeyse her bir İslam ülkesinin kendi iç meselesiyle boğuşur ya da boğuşturulur hale getirildiğini, kendi iç meseleleriyle boğuşan bu ülkelerin yanı başında kanayan bir yaraya merhem olacak mecalden de uzak tutulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Aynı hassasiyetleri paylaşan halklar birbirlerinin yardımlarına koşamıyorlar. Bunu fırsat bilen İsrail de pervasızlığını, arsızlığını bugünlerde artırarak devam ettiriyor. Buna dikkat çekmek, tam da şimdi diyebilmek için, birbirimizi anlama hususunda her zamankinden daha fazla zorunluluğumuzun olduğu bir süreci geçirdiğimizi ifade edebilmek için bu mitingi bir imkân ve fırsat olarak görüyoruz. İnsanımız, milletimiz ortak paydaların ne olduğunu, yüreğinde yatan, ülkesine, milletine, insanlığa sahip çıkma dürtüsünün melekesinin nerede temerküz ettiğini biliyor. Türkiye 80 milyonun evi. Evimizi bozmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere karşı yekvücut olmamız gerekiyor. Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yekvücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, yoksa şairin dediği gibi ‘Yaklaşıyor yaklaşmakta olan’ demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz.” 

ALLAH, PLAN BOZANLARIN EN HAYIRLISIDIR

Kudüs’teki son yaşanan olaylara da değinen Aydın, “İsrail bugünkü hadsizliği ile üçüncü intifadayı tetikliyor. Eğer üçüncü intifada başlarsa bu İsrail ile kalmaz. Bugün Mescid-i Aksa’yı yarıdan ikiye bölmeyi planlıyorlar. Fakat Allah, plan bozanların en hayırlısıdır. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
 

MEYDANDA YÜZBİNLER OLACAK

Aydın, “Pazar günü yapacağımız mitingimiz, her bir insanımızın ruhunda, gönlünde var olanı haykırabileceği ve bu haykırış için önünde hiçbir engelin olmaması gerektiği, Saadet Partisi olarak biz tertip etmiş olsak bile hiçbir insanımızın oraya gelmesini engelleyecek bir görüntünün bile olmasını gönlümüz istemez. Bu açıdan en başından alanın sadece Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılacağı belirtildi. Destek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Onlar kendi flamaları ve bayraklarıyla katılabilirler. Bir siyasi parti bayrağı alanda bulundurulmayacaktır. Yüz binlerin, milyona yakın insanın öyle zannediyoruz katılacağı bir miting olacak” değerlendirmesinde bulundu. 

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