Türkiye gazetesinde o manşeti kim attı?

Türkiye gazetesi Ankara temsilcisi Nuri Elibol, çok tartışılan 'ulusalcılar' manşetine ilişkin açıklamada bulundu.

Gülen'in "15 Temmuz darbesinin arkasında ulusalcılar olabilir" şeklindeki hedef şaşırtan açıklamasından kısa süre sonra Türkiye gazetesi attığı manşetle şaşırtmıtı. Gülen'in "15 Temmuz darbesinin arkasında ulusalcılar" olabilir şeklindeki hedef şaşırtan açıklamasından kısa süre sonra Türkiye gazetesinin "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" manşetiyle çıkması tartışmalara neden olmuştu. En son Soner Yalçın, bugün Sözcü'deki köşesinde "Türkiye gazetesinde o manşeti ne CIA atmıştır" diye yazdı.

Bugün Türkiye gazetesinin Ankara Temsilcisi Nuri Elibol'dan Gülen'den ilham alınarak atıldığı iddia edilen o haberle ilgili bir açıklama yapıldı. Elibol, "Manşetteki o yorum bana ait değil" diyerek kendini savundu.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Gazeteci Nuri Elibol, önceki gün Türkiye Gazetesi'nde kendi imzasıyla manşetten yayınlanan 'Ulusalcılar darbe yapabilir' haberine açıklık getirdi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Gazeteci Nuri Elibol, önceki gün Türkiye Gazetesi'nde kendi imzasıyla manşetten yayınlanan 'Ulusalcılar darbe yapabilir' haberine açıklık getirdi. Nuri Elibol, manşetteki yorumun kendisine ait olmadığını, devletin kritik noktalarında görev yapan üç önemli isimle yapılan görüşmelere dayandığını söyledi.

Superhaber'e konuşan Elibol, '15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı konusunda en küçük şüphe dahi yoktur. Türkiye Gazetesi ve İhlas Grubu'nun bu konudaki tavrı nettir. Habere konu olan açıklamaların manşete taşınmasının da Türkiye Gazetesi ile bir ilgisi yoktur' dedi.

TSK içinde FETÖ'nün varlığı devam etmekle birlikte bu örgütün emir komuta zinciri içinde yeni bir darbeye kalkışacak gücü olmadığını belirten Elibol, söz konusu haberde devletin tepesindeki bazı isimlerin endişelerinin dile getirildiğini ve o manşetin de bunu yansıtmaktan ibaret olduğunu belirtti.

Elibol, 'Aldığım izlenimlere göre eğer siyaset- TSK ilişkilerine dair yeni düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmezse ya da bu konuda geç kalınırsa 15 Temmuz darbesinde FETÖ'yü kullanan odaklar, ulusalcı subaylar gibi başka grupları da harekete geçirebilir gibi bir endişe var. O manşet de bu endişeyi dile getiriyor' dedi.