Kadınlar çok dikkat etsin!

Ağrı Doğubeyazıt'ta bir kadın temizlik yaparken lavabo açıcısına sıcak su dökünce yüzü yandı. Talihsiz kadın acılar içinde feryat etti.

Evinde tıkanan lavaboyu açmak için lavabo açıcısı kullanan ardından da açıcıya sıcak su döken talihsiz kadının yüzü ciddi şekilde yandı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın "Ben bilmeden yaptım ama kadınlarımız çok dikkat etsin" diyerek uyarıda bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Halime H., önceki gün evinde temizlik yaparken lavaboya açıktan aldığı toz lavabo açıcısını döktü. Kaynattığı sıcak suyu da lavaboya döken kadının yüzü ve elleri, oluşan asit buharıyla feci şekilde yandı. Evde tek başına olan kadının yaşadığı acıyla bağırması üzerine yardımına gelini koştu. Çevredekilerin yardımıyla Ağrı Devlet Hastanesine götürülen kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözlerine kadar yüzü ve elleri yanan 56 yaşındaki kadın Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı. Yüzü ve elleri sarılan kadını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yaşadığı olayı anlatan Halime H., “Evde tek başıma temizlik yapıyordum. Lavaboyu da temizlemek için deterjan satılan yerden aldığımız tozu döktüm. Kaynattığım sıcak suyu da lavaboya dökünce birden buhar çıktı. Yüzüme hiçbir şey sıçramadı ama buharla yandım” dedi.

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Ev kadınlarına kritik uyarı

Daha öncesinde böyle bir şey yaşamadığını belirten talihsiz kadın, “Önceden de aynı yerden almıştık böyle olmamıştı. İlk defa kullandığım bir şey değil ama bu kez niye böyle oldu anlamadım. Ben bağırınca gelinim yardımıma geldi beni hastaneye götürdüler” diye konuştu. Yaşadığı talihsiz olayı başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulunan Halime H., “Eve temizlik yapan kadınlar dikkat etsinler, çok zor bir durum” ifadelerini kaydetti.