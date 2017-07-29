Rüştü Terim'i savcılığa şikayet etti

Hürriyet yazarı, eski milli kaleci Rüştü Reçber, milli takımdan istifasını açıklayan Fatih Terim'i savcılığa şikayet etti.

Kebahçı ile tartışmasıyla gündeme gelen ve sonrasında istifaya kadar sonuçlanan süreçte Fatih Terim hakkında Hürriyet'teki köşesinde eleştiri yazıları kaleme alan Rüştü Reçber son olarak Terim'in kendisine yazdığı çok sert bir mektupla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Rüştü'nün o mektubun ardından Terim'i savcılığa şikayet ettiği öğrenildi.

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:

Tehdit davası

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."