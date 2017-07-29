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Bakan son noktayı koydu! Atamalarda mülakat kalkıyor mu?

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağı yolundaki söylentilere açıklık getirdi.
Bakan son noktayı koydu! Atamalarda mülakat kalkıyor mu?
Bakan son noktayı koydu! Atamalarda mülakat kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu! Atamalarda mülakat kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu! Atamalarda mülakat kalkıyor mu?

İsmet Yılmaz, söylentilerin aksine öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını açıkladı. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde inşallah herkesin itiraz edemeyeceği bir sistemi ortaya koyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcı doçentlikle ilgiliaçıklaması hatırlatılan Bakan Yılmaz, "Gayemiz eğitimde kaliteyi artırmak. Hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem de yüksek öğretimde kaliteyi artırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi oldu. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç da açıkladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon oluşacak, çalışacak. Taleplerle ihtiyaçlara bakılacak, bazı yerlerde de öğretim üyesi eksiği de var. Bazı yerlere YÖK izin vermesine rağmen açılamayan bölümler var. İhtiyaç neyse, ilim neyi gerektiriyorsa, eğitim kalitesini düşürmeden o komisyon çalışma yapacak. Daha sonra önümüze koyacak. Koyduktan sonra inşallah bir mesafe alırız"dedi.

70 bin öğretmen atadık

Bakan Yılmaz, "FETÖ operasyonlarında görevlerinden alınan öğretmenler nedeniyle yeni eğitim öğretim yılında öğretmen açığı olacak mı?" şeklindeki soruya, "Biz 33-34 bin öğretmenin ilişiğini kesmek zorunda kaldık. Geçen yıl 50 bin öğretmen atadık. Bu yıl 20 bin öğretmen atadık. Ayrılan 34 bin öğretmenin yerine 70 bin öğretmen atadık. Dolayısıyla bir açığımız yok. En son rakam Türkiye’nin hemen hemen her yerinde Marmara Bölgesi hariç, öğretmen oranı norm kadroya oranı hep yüzde 90’ın üzerinde. Bu büyük bir rakam. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diyerek cevap verdi.

Mülakat kaldırılmayacak

Öğretmen atamalarında mülakatın da kaldırılmayacağını açıklayan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mülakatları kaldırmayacağız. En son 20 bin öğretmen atadık. İtirazlar çok azdı. Arkadaşlardan bilgi istedim. Kendi almış olduğu puanla bu mülakat nedeniyle 3 bin kişinin sıralaması değişmiş. Dolayısıyla da o 3 bin kişiyi gelecek dönemde mümkün olduğu kadar daha da azaltalım ki herkes bunu kabullenebilsin. Mülakatta bu zordur. Ama ilk yapılanda bu daha fazlaydı. Bu mülakatta daha az itiraz oldu. Önümüzdeki dönemde inşallah herkesin itiraz edemeyeceği bir sistemi ortaya koyacağız."

Bakan Yılmaz, Dağkent Mahallesi Muhtarlığı önünde vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek çay içti. Öğrenciler, okulda bir eksikliğin olup olmadığını soran Bakan Yılmaz’dan Kürkçüler TOKİ Ortaokulu için halı saha istedi. Bakan Yılmaz, Vali Baruş’tan öğrencilerin isteğinin yerine getirilmesini istedi. Bakan Yılmaz, daha sonra İstanbul’a yola devam etti.

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