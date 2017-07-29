Metin Külünk’ten 10 maddelik bomba değerlendirme

Pakistan’ın seçilmiş Başbakanı Şerif, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile görevinden azledilmişti. Pakistan’ın FETÖ’sü olarak görülen Tahir-ül Kadri’nin cemaati olduğu yönünde Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk bir değerlendirmede bulundu.

Stratejik konumu ve 200 milyonluk nüfusuyla İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Pakistan, terör örgütü FETÖ'nün yöntemleriyle gerçekleştirilen bir yargı darbesiyle sarsıldı.

İşte Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün sosyal medya hesabından paylaştığı o 10 madde..

1-Pakistan Anayasa Mahkemesinin seçilmiş Başbakan Navaz Şerif’i FETÖ benzeri bir yargı darbesiyle görevden alması, küresel operasyondur.

2-Darbe’nin maşası, Pakistan’ın FETÖ’su olarak bilinen Tahir-ül Kadri isimli cemaat ve uzun yıllardır Kanada’da yaşayan lideridir.

3-FETÖ elebaşı Gülen ile Kadri’nin başında bulunduğu cemaat örgütlenme biçimi olarak neredeyse birbirinin aynısıdır.

4-Cemaatin lideri olan Tahir-ül Kadri, ülkesinde güvende olmadığını söyleyerek uzun yıllardır Kanada'da yaşamaktadır.

5-Dinlerarası diyalog felsefesini benimseyen yapı, hem STK’lar aracılığıyla yayılıyor hem de uluslararası kurumların desteğini almaktadır.

6-Kadri, demokrasi yanlısı görünmekle birlikte ülkesini Batı’ya şikayet etmekte ve rüyasında Peygamber Efendimizi gördüğünü söylemektedir.

7-1981’de Hıristiyan-Müslüman Diyalog Formunu kuran Kadri, kendi vakıflarının idaresindeki okullarda modern eğitim vermekle övünmektedir.

8-Pakistan devletine sızmış olan Tahir-ül Kadri isimli cemaatin hukuk ve güvenlik birimlerindeki etkisi son derece ileri düzeydedir.

9-Seçilmiş hükümetin kirli odaklar tarafından gaspedilmek istendiğini söyleyen Navaz Şerif’in uyarıları bu yargı darbesiyle doğrulanmıştır.

10-1947’den beri Pakistan’ın seçimle göreve gelen hiçbir başbakanının görev süresi tamamlayacak kadar iktidarda kalamayışı dikkat çekicidir.

NELER OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, seçilmiş Başbakan Navaz Şerif'i görevden almıştı. Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in ömür boyu siyasetten men edildiğini duyurmuştu. Yapılan yorumlara göre ise, Şerif'in görevinden azledilmesinin arkasında Pakistan'ın FETO'su olarak bilinen ve hakkında daha önce birçok kez 'sahte alim' haberleri yapılan Tahir-ül Kadri isimli cemaat lideri var olduğu yönünde.