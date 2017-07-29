29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldiler

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İran basını, Basra Körfezi'nde ABD donanmasından bir helikopterin İran'a ait petrol teknelerinin üzerinde alçak uçuş yaparak tacizde bulunduğunu duyurdu.
İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldiler
İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldiler İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldiler İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldiler

İran basını, ABD donanmasına ait bir helikopterin Devrim Muhafızlarına bağlı bir tekneye oldukça yaklaşarak tacizde bulunduğunu duyurdu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN AÇIKLAMASI

Tahran Times, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Basra (Fars) Körfezi'nin kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir tekneye ABD'li gemi tarafından iki kez uyarı açılmasından günler sonra, ABD'li gemiler Basra Körfezi'nin orta bölgesinde benzer bir eylem gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.  

BU HAFTA İÇİNDE YAŞANAN GERİLİM

Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve İran Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

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