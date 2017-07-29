Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Arda Turan'ın Çin'den Barcelona'dan kazandığından çok yüksek bir teklif aldığını, ancak kendisinin de tavsiyesiyle geri çevirdiğini söyledi.
Arda Turan'ın Barcelona'da oynayabilecek yetenekte olduğunu kaydeden Denizli, "Arda ile Barcelona'da saatlerce konuştuk. Kendisine Barcelona'dan ayrılmamasını söyledim. Barcelona'da iş yapabilir. Çok ciddi bir teklif aldığını söylemişti Arda. Çin'den çok ciddi bir rakam teklifi almıştı. Barcelona'da kazandığından çok yüksek bir rakam, belki 2 katından fazla. Gitme dedim. O para her şeyi değiştirir" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın da gitmemesini söylediğini belirten deneyimli hoca, "Burak'ın gitme durumu, Arda'dan daha müsaitti. Burak'ın da gitmesini istemedim. Bu ülkeler, futbol ülkesi değil. Bireysel olarak baktığında, Burak'ın yaptığı da doğru bir karardır. Burak geri dönebilir" diye konuştu.
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Arda Turan gerçeği ortaya çıktı
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Arda Turan'ın Çin'den Barcelona'dan kazandığından çok yüksek bir teklif aldığını, ancak kendisinin de tavsiyesiyle geri çevirdiğini söyledi.
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