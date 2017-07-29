81 il Valiliğine haber gönderildi! Artık izin yok

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 İl Valiliğine "Resmi Taşıt Denetimleri'' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; resmi araç ve sürücüleri ayrıcalık tanınmadan kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; resmi araçlara da sıkı denetimin geldiği, ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulacağı, ''Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı'' gibi soruların bulunduğu ''Resmi Taşıt Denetleme Formu''nun düzenleneceği belirtildi.

DİKKAT VE İTİNA İLE YERİNE GETİRİLECEK

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 İl Valiliği’ne gönderilen, ''Resmi Taşıt Denetimleri'' konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtildi ve trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla, denetimlerin etkin yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı. Yazıda, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de, önemli olduğunun altı çizildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, ''Kişisel sorumluluk ve zarar'' başlıklı 12. Maddesine de atıfta bulunulan genelgede, ''Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır'' hükmüne yer verilerek, resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle, konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğunun altı çizildi.

DENETİMLERİN NİTELİK VE SAYISI ARTTIRILACAK

Genelge kapsamında, resmi taşıt sürücülerinin trafik kazalarına sebebiyet veren kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla, 2017 yılı içinde, sürdürülen denetimlerin nitelik ve sayısının artırılacağı vurgulandı. Denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilmesinin önemine işaret edilen genelge ile, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

RESMİ ARAÇLARA VE SÜRÜCÜLERİNE AYRICALIK YOK

Genelgeye göre; Resmi taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için, 81 İl Valiliğince kurumlara gerekli talimatlar verilecek ve bu araçların trafik görevlilerince denetleneceği özellikle vurgulanacak. Trafik polisi ve jandarma trafik timlerince, yürütülen denetimler sırasında, resmi taşıt ve sürücüleri ayrıcalık tanınmadan kontrol edilecek. Kontroller esnasında, her resmi taşıt için, "Görev emrinin olup olmadığı", "nereye gideceği", "belirttiği güzergahta yer alıp almadığı", "görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı", "Aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını" sorgulayan ''Resmi Taşıt Denetleme Formu'' düzenlenmeye devam edilecek. Tespit edilen eksikliklerin tamamlatılmasını teminen, düzenlenen formun bir nüshası aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (Bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili Bakanlığa), bir nüshası ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilecek.