29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılar

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Pakistan’ın seçilmiş Başbakanı Şerif, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile görevinden azledildi.
Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılar
Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılar Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılar Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılar

Stratejik konumu ve 200 milyonluk nüfusuyla İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Pakistan, terör örgütü FETÖ'nün yöntemleriyle gerçekleştirilen bir yargı darbesiyle sarsıldı. Anayasa Mahkemesi, seçilmiş Başbakan Navaz Şerif'i görevden aldı. Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in ömür boyu siyasetten men edildiğini duyurdu. Yapılan yorumlara göre ise Şerif'in görevinden azledilmesinin arkasında Pakistan'ın FETO'su olarak bilinen ve hakkında daha önce birçok kez 'sahte alim'haberleri yapılan Tahir-ül Kadri isimli cemaat lideri var.

DİNLERARASI DİYALOG
 
Ülkede çok önemli bir kuvvet olan Pakistan ordusunun yanı sıra, Kanada'da yaşayan Kadri'nin hayatı ve yaptıkları FETÖ elebaşı Gülen ile neredeyse birebir aynı. Kadri'nin başında bulunduğu yapılanma da hem örgütleşme biçimi olarak hem de ideolojik olarak FETÖ ile içerdiği benzerliklerle dikkat çekiyor.

İşte o benzerlikler:

Cemaatin lideri olan Tahir-ül Kadri, ülkesinde güvende olmadığını söyleyerek uzun yıllardır Kanada'da yaşıyor.

Sandığa saygı duymayan Kadri, 2014'te destekçilerini sokağa davet etmiş, olaylar ölümlere neden olmuştu.

Dinler arası diyalog felsefesini benimseyen yapı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yayılmayı hedeflerken uluslararası kurumların da desteğini alıyor.
 Kadri, demokrasi yanlısı görünürken ülkesini Batı'ya şikayet etmekten çekinmeyen bir isim.

İnsanları sokağa dökmeyle tehdit eden Kadri, milyonları çağırmasına rağmen birkaç on bin kişiyi toplayabildi.

Sık sık rüyalarında Peygamber Efendimizi gördüğünü söylüyor. Hatta kendisini siyasete Peygamber Efendimiz'in yönlendirdiğini iddia ediyor.

Cemaatin üst düzey isimleri ülkede hukuk ve güvenlik birimlerinde çok etkili.
Kadri, 1981'de Hıristiyan- Müslüman Diyalog Formu'nu kurdu.

Kadri'ye bağlı olan vakıfların idaresindeki okulların modern İslam eğitimi verdiği söyleniyor.

GİZLİ ODAKLAR DEVREDE

Dünya kamuoyunda 'Panama Belgeleri' olarak anılan off-shore hesap zincirleriyle ilişkilendirilen Navaz Şerif, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından dün istifasını açıkladı. 1947'de bağımsızlığını kazanan Pakistan tarihinde, seçimle göreve gelen hiçbir başbakan görev süresini tamamlayacak kadar iktidarda kalamadı. 1990 ve 1997'den sonra üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturan Navaz Şerif, görev süresinin bitimine bir yıldan az bir süre kala ofisini terk etmek zorunda kaldı. İstifa kararının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Navaz Şerif, Anayasa Mahkemesi'nin soruşturmaları hakkında defalarca, 'iktidarın arka kapıdan girmeye çalışan odaklar tarafından gaspedilmek istendiği' uyarısında bulunmuştu. Navaz Şerif'in başında bulunduğu iktidar partisi PML-N'nin yeni bir başbakan adayı göstermesi ya da 2018 için planlanan genel seçimlerin öne çekilmesi ihtimali ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Şerif'e destek için sokaklara döküldüler
 
Pakistan'da Anayasa Mahkemesi kararıyla görevinden uzaklaştırılan Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) destekçileri dün sokaklara aktı. Şerif'e destek veren binlerce kişi Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirdi.

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