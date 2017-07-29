29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptı

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Kıtalararası balistik füze denemesinin ardından konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin tüm ABD'yi vuracak kapasitede olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise Kim ile aynı fikirde.
Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptı
Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptı Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptı Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptı

Dünya bir kez daha Kuzey Kore'nin balistik füzelerini konuşuyor.

Bir süre önce ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) deneyen Asya ülkesi, dün bir deneme daha yaptı. Pentagon füzenin kıtalararası balistik füze (ICBM) olduğunu duyururken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da füze denemesinin ardından bir açıklama yaptı.

KİM JONG BİZZAT AÇIKLAMA YAPTI: "ABD BİR ADIM ÖTEMİZDE"

Hwasong-14 tipi füzenin fırlatılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kim Jong-un, füzenin 3,725 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve Japon denizine düşmeden önce 998 kilometre mesafe katettiğini duyurdu.

Kuzey Kore lideri füzelerin büyük ve ağır nükleer başlıkları taşıyabilecek kapasitede olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamını vurabileceğini söyledi. Kim Jong-un, füze denemesinin savaş tehditleri ve yaptırımlarla "borusuna anlamsızca üfleyen" ABD'ye "ciddi bir uyarı" olduğunu belirtti. Kuzey Kore lideri ayrıca, "ABD menzillerinin bir adım ötelerinde olduğunu" söyledi.

UZMANLARDA KUZEY KORE LİDERİYLE AYNI FİKİRDE

ABD, Japonya ve Güney Kore'de, Kuzey Kore'nin balsitik füze denemesi endişeyle takıp edilirken, uzmanlar Kuzey Kore'nin ABD'nin büyük bir bölümünü vurma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. 4 Temmuz'da yapılan ilk kıtalararası füze denemesinde kullanılan füzenin Alaska'yı vurabileceği belirtiliyordu ancak bu denemeden çıkan sonuca göre Kuzey Kore, Los Angeles, Chicago ve Denver gibi birçok önemli ABD kentini vurabilecek füzelere sahip.

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