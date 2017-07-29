29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Türkiye'den çok sert tepki!

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Türkiye'den çok sert tepki!
Füze deneyen Kore'ye Türkiye'den çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlık Kore'nin BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal ettiğini duyurdu.
Türkiye'den çok sert tepki! Türkiye'den çok sert tepki! Türkiye'den çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir.

KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. 

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