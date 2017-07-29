Tijen Karaş: Bildiriyi okumak istemeyince...

Üzerinden yaklaşık bir yıl geçen 15 Temmuz Darbe girişiminde en büyük korkuyu o yaşadı. TRT spikeri Tijen Karaj bugüne dek defalarca anlattığı o geceyi Meclis Özel Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özlem Tansal'a bir kez daha anlattı.

OKUMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM

Tijen Karaj bildiriyi okumak istemediğini ancak silah zoruyla bildiriyi okumak zorunda kaldığını belirtti.

ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

İnsanlar bana sokakta, bakkalda, parkda sarılıp geçmiş olsun diyorlar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepimiz onlara minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Allah bizlere böyle bir gece yaşatmasın...