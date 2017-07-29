29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Sahte estetikçiye bir darbe daha!

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Sahte estetikçiye bir darbe daha!
Kendini estetik uzmanı diye tanıtıp bir hemşirenin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi, yaptığı dudak dolgusuyla hastanelik eden Soner G. hakkında iki ayrı dava daha açıldı.
Sahte estetikçiye bir darbe daha! Sahte estetikçiye bir darbe daha! Sahte estetikçiye bir darbe daha!

Adana'da yaşayan 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş'in dudaklarıyla gündeme gelen sahte estetik uzmanına bir darbe daha geldi.

İnternetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp, hemşirenin de aralarında yer aldığı biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak hastanelik olmalarına sebebiyet verdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kuaför Soner G. hakkında "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açıldı.

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Dudak dolgusu yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışan hemşire Merve Keleş (22), Z.U. (30), G.S. (33) ve alnına botoks işlemi gerçekleştirilen G.S'nin eşi C.S'nin (39) şikayeti üzerine Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Soner G. hakkındaki diğer soruşturmalar da tamamlandı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı, sanık Soner G. hakkında, mutabakat kapsamında kalan "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarıyla ilgili müştekiler Keleş ve Z.U'nun uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine 2 ayrı iddianame hazırladı.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameler, değerlendirme sonucunda kabul edilip, görülen diğer dava dosyasıyla birleştirildi. Diğer mağdurların bu suçlardan sanıktan şikayetçi olmaması üzerine onlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Savcı, iddianamede, sanığa "dolandırıcılıktan" 10, "taksirle yaralama" suçundan da 2 yıl olmak üzere 12 yıl hapis cezası verilmesini istedi. 

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