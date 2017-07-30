Bu sene orada kutlanacak

AK Parti, 14 Ağustos’ta 16. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Kutlamalar Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda yapılacak. Sincan’ın demokrasi tarihindeki önemi de 20 sene önceye dayanıyor. 20 yıl önce Sincan’da yürüyen tanklar 28 Şubat darbesinin sembollerinden biri olmuştu. 20 yıl aradan sonra 14 Ağustos’ta aynı mekanda milletin partisi milletle buluşacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kutlama programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapması, sinevizyon gösterileri ile çeşitli etkinliklerin yer alması bekleniyor. Milletin Partisi 16.yaşını kutluyor. 20 yıl önce tankların yürüdüğü Sincan’da bu kez AK Parti milletle buluşacak ve 16. kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

AK Parti’de kuruluş yıldönümü için hazırlıklar tamamlanıyor. 14 Ağustos’ta gerçekleşecek kutlama programı için Ankara Sincan’da bulunan Harikalar Diyarı adres olarak seçildi. Etkinliklere AK Parti’nin kurucu kadroları dışında eski ve yeni milletvekillileri, ilçe ve il başkanları ile vatandaşların katılması bekleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması ve AK Parti’nin 16 yılını özetleyen sinevizyon gösterileri yer alacak.

20 YIL SONRA AYNI MEKANDA

AK Parti’nin 16. kuruluş yıldönümü etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Ankara’nın Sincan ilçesinin demokrasi tarihindeki önemi 20 yıl öncesine dayanıyor. 1997 yılında meydana gelen 28 Şubat postmodern darbesi sırasında Sincan’da yürüyen tanklar darbenin sembollerinden biri olmuştu. 20 yıl aradan sonra aynı mekanda milletin partisi milletle buluşacak.