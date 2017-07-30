30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı!

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Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı!
Fabrika bahçesindeki eğlencede havaya ateş açılınca parti karakolda bitti, zırhlı araçla olay yerine gelen Özel Harekat polisleri 14 genci gözaltına aldı.
Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı! Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı! Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı!

Afyonkarahisar'da bir grup genç, evlenecek arkadaşlarına bir fabrikanın bahçesinde bekarlığa veda partisi düzenledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sazlı sözlü eğlence sürerken partiye katılanlardan bazıları peş peşe havaya ateş açtı.

Bir anda duyulan silah seslerinin ardından çevrede yaşayanlar polisi aradı. Fabrika bahçesine gelen polis ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu.
 

İhlas haber Ajansı, partiye katılanlardan bazılarının polise direndiğini ve bölgeye takviye ekipler geldiğini bildiriyor. Zırhlı araçlarla olay yerine intikal eden Özel Harekat polisleri, 14 genci gözaltına alarak karakola götürdü.

Polis ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı’ndan olayın gerçekleştiği fabrikaya yönelik arama kararının çıkarılmasını istedi.

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