Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı!

Afyonkarahisar'da bir grup genç, evlenecek arkadaşlarına bir fabrikanın bahçesinde bekarlığa veda partisi düzenledi.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sazlı sözlü eğlence sürerken partiye katılanlardan bazıları peş peşe havaya ateş açtı.
Bir anda duyulan silah seslerinin ardından çevrede yaşayanlar polisi aradı. Fabrika bahçesine gelen polis ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu.
İhlas haber Ajansı, partiye katılanlardan bazılarının polise direndiğini ve bölgeye takviye ekipler geldiğini bildiriyor. Zırhlı araçlarla olay yerine intikal eden Özel Harekat polisleri, 14 genci gözaltına alarak karakola götürdü.
Polis ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı’ndan olayın gerçekleştiği fabrikaya yönelik arama kararının çıkarılmasını istedi.