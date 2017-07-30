30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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46 yılın en sıcağı...

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46 yılın en sıcağı...
Hava olaylarındaki ani değişimler doğal kaynakları da olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Türkiye’nin son 46 yıllık ortalama meteoroloji verilerini yayınladı.
46 yılın en sıcağı... 46 yılın en sıcağı... 46 yılın en sıcağı...

Megakent İstanbul’da en yüksek sıcaklık değeri 41.5 derece ile 13 Temmuz 2000’de ölçüldü. İstanbul’un en soğuk günü ise eksi 16.1 derece ile 9 Şubat 1929 tarihi oldu. Şehir genelinde en çok yağış ise 16 Ekim 1985 günü yaşandı. Kentte metrekaye 125.5 kilo yağış düşerken, en hızlı rüzgar ise 17 Ocak 1970’te esti. Bu tarihte rüzgarın hızı saatte 113.4 kilometre olarak ölçüldü. En yüksek kar kalınlığı ise 63 santimetre ile 8 Mart 1987 tarihinde görüldü.

EN SICAK YIL 2011, EN SOĞUK YIL 1992

241 istasyondan alınan verilere göre 1970-2016 yılları arasında en sıcak yıl 21.1 derece ortalama ile 2011 oldu. 

-En soğuk yıl ise 17.2 derece ile 1992’de tespit edildi. 

- En fazla güneşlenme süresi günlük 7.2 saat ile 1990 yaşandı. En az güneşlenilen dönem ise 6.3 saat ile 1988 yılı oldu. 

- 224 istasyon verilerinin ortalamasına göre en yağışlı yıl 2009’du. Yağışların yıllık ortalaması 793.8 kilo tespit edilirken, en az yağış ise 493.1 kilogramla 2008 oldu. 

- 1985-2016 arasında en fazla buharlaşma 2007’de yaşandı. Bu dönem günde 6.6 mm buharlaşma meydana gelirken, en az buharlaşma 5.6 mm ile 1992’de tespit edildi. 

- En rüzgarlı yıl 2.3 metre saniye ile 1987 olurken, en rüzgarsız yıl 1.8 metre saniye ile 2002 oldu. 

- 1970-2016 arasında en çok kar örtülü gün sayısı 55 gün ile 1992 oldu. 46 yıllık dönemde en az kar örtülü gün sayısı 11.2 gün ile 2014 olarak tespit edildi.

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