30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:04Güneş 05:51Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:31Yatsı 22:09
    • 30°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 107.700 -0.64
  • Altın: 143,977 0.57
  • Dolar: 3,5286 -0.12
  • Euro: 4,1426 0.49

Bild'e manşet olan Türk!

»
Bild'e manşet olan Türk!
Berlin’de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y. (56) yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.
Bild'e manşet olan Türk! Bild'e manşet olan Türk! Bild'e manşet olan Türk!

Neukölln’deki olayda 13 yıl önce yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olan ve aylık 362 euro’yla geçinen Yakup Y. Sparkasse Bankası’nın önünde bir evrak çantası gördü. Panikleyen Yakup Y., “Parayı bulur bulmaz hemen polise gitmeliyim diye düşündüm bu benim kazancım değil. Bir başkası çalışmış onun hakkı” dedi.
 

1100 gram külçe altın, 8 tane tarihi antika gümüş madeni para ve nakit para bulunan çantanın asıl sahibininse 75 yaşındaki bir emekli olduğu ortaya çıktı. Bankanın kapanacağını öğrenen adamın hesabındakileri çekip bisikletin kilidini çözerken çantayı orada unuttuğu aktarıldı. 

Alman basın-yayın organı bild.de haberi manşete taşıdı:

10-001.jpeg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bild'e manşet olan Türk!Bild'e manşet olan Türk!Berlin’de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y. (56) yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.
Herkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptıHerkes tetikte! Kim Jong-un bizzat açıklama yaptıKıtalararası balistik füze denemesinin ardından konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin tüm ABD'yi vuracak kapasitede olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise Kim ile aynı fikirde.
Şok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılarŞok benzerlik! FETÖ usulü darbe yaptılarPakistan’ın seçilmiş Başbakanı Şerif, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile görevinden azledildi.
İran açıkladı! Yine karşı karşıya geldilerİran açıkladı! Yine karşı karşıya geldilerİran basını, Basra Körfezi'nde ABD donanmasından bir helikopterin İran'a ait petrol teknelerinin üzerinde alçak uçuş yaparak tacizde bulunduğunu duyurdu.
Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale konuşuluyorDünya ayağa kalktı! Askeri müdahale konuşuluyorJaponya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirdi. Denemenin ardından Kuzey Kore'ye tepkiler ise çığ gibi büyüyor.
Trump engel olamıyor! Beyaz Saray’da iç savaşTrump engel olamıyor! Beyaz Saray’da iç savaşDonald Trump’ın yeni İletişim Direktörü Anthony Scaramucci’nin, Trump kabinesinin önde gelen isimleri Priebus ve Bannon’u hedef alan sözleri dikkatleri yine Beyaz Saray’a çekti.
  • Aktivist kimliğiyle gelen Avrupalı teröristler29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:35
  • Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:30
  • Mescid-i Aksa için önemli iddia!28 Temmuz 2017 Cuma 23:03
  • Mescid-i Aksa için olağanüstü karar! Toplanıyorlar28 Temmuz 2017 Cuma 15:45
  • İsrail yine saldırdı! İşte ilk görüntüler28 Temmuz 2017 Cuma 13:57
  • Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme28 Temmuz 2017 Cuma 13:00
  • İsrail zulmü devam ediyor! 1 Ölü28 Temmuz 2017 Cuma 11:40
  • ABD'den terör örgütüne darbe! Öldürüldüler28 Temmuz 2017 Cuma 11:39
  • İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi28 Temmuz 2017 Cuma 11:38
  • İngiltere'den Çin hamlesi! Yola çıktılar28 Temmuz 2017 Cuma 11:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri