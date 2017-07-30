Bild'e manşet olan Türk!

Berlin’de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y. (56) yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.

Neukölln’deki olayda 13 yıl önce yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olan ve aylık 362 euro’yla geçinen Yakup Y. Sparkasse Bankası’nın önünde bir evrak çantası gördü. Panikleyen Yakup Y., “Parayı bulur bulmaz hemen polise gitmeliyim diye düşündüm bu benim kazancım değil. Bir başkası çalışmış onun hakkı” dedi.



1100 gram külçe altın, 8 tane tarihi antika gümüş madeni para ve nakit para bulunan çantanın asıl sahibininse 75 yaşındaki bir emekli olduğu ortaya çıktı. Bankanın kapanacağını öğrenen adamın hesabındakileri çekip bisikletin kilidini çözerken çantayı orada unuttuğu aktarıldı.

Alman basın-yayın organı bild.de haberi manşete taşıdı:



