30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira!

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ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira!
Türkiye’ye karşı yeni bir iftira kampanyası başlatan ABD, Suriye’de mücadele ettiğimiz El Kaide’yi desteklediğimizi iddia etti.
ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira! ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira! ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira!

ABD, hayalindeki ‘Terör Koridoru’nun önünde engel olarak gördüğü Türkiye’ye karşı yeni bir iftira kampanyası başlatarak, Suriye’de mücadele ettiğimiz El Kaide’yi desteklediğimizi iddia etti.

Barack Obama döneminde ABD’nin DEAŞ’la mücadele Özel Temsilcisi olarak atanan ve şimdi Başkan Donald Trump için bu görevi yürüten Brett McGurk, terör örgütü PKK/PYD ağzıyla Türkiye’ye saldırdı. Ortadoğu Enstitüsü’nün düzenlediği “Trump Yönetimi’nin Terörle Mücadele Politikası’nın Değerlendirmesi” başlıklı panelin konuğu olan McGurk, buradaki konuşmasında Ankara’nın teröre destek verdiğine dair kirli imalarda bulundu. Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye’nin de muhalifler üzerinden mücadele ettiği Heyet Tahrir Şam’dan (HTŞ) bahisle El Kaide tehdidinden söz eden Trump’ın temsilcisi, dolaylı olarak, bu örgütün Hatay sınırı üzerinden destek aldığı tezviratına sarıldı.

TERÖRE DESTEK ÇAMURU

Trump’ın DEAŞ Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, hem ABD’nin Suriye’deki yeni hedefinin İdlib olacağına hem de bu bölge üzerinden Türkiye’ye yeni bir ‘teröre destek’ çamuru atılacağına dair yeni ipuçları verdi. Terör örgütü PKK ile sözde Rakka’yı temizleme harekatı nedeniyle oldukça içli dışlı olan ve hatta bu örgütten plaket bile alan McGurk, katıldığı panelde “Şu anda orası (İdlib) Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı” ifadesini kullandı ve “El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısı İdlib›e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller” diyerek PKK’dan sadece plaket değil sufle de aldığını ispatladı. ABD daha önce de PKK ve FETÖ tezviratlarıyla Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a destek verdiği iftirasını atmış, gerçekler ortaya çıktığında CIA ve o dönemki Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara’dan özür dilemişti.

McGurk ayrıca, “Bazı DEAŞ bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz” diye konuşarak Pentagon ve PYD’nin bölgeye yönelik gelecek stratejisini açık etti. 

ÖRGÜTÜN AKDENİZ HEDEFİ

Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan İdlib, terör örgütü PYD’nin sözde kantonlarını birleştirme ve Akdeniz’e ulaştırma planı için Fırat Kalkanı Bölgesi ile birlikte oyun bozan kritik bir konumda. Bölgede HTŞ ile Ahrar’uş Şam arasında yaklaşık on gündür sınırın hakimiyeti için mücadele yaşandığı ve HTŞ’nin Türkiye’nin İdlib’teki varlığından rahatsız olduğu biliniyor. 

PYD yandaşı McGurk kimdir?

ABD’de Başkan’ın DEAŞ’la mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Pentagon’un Rakka kentini terör örgütü PKK/PYD’yi kullanarak temizleme operasyonun mimarı olarak biliniyor. Teröristlerle sahada ve masada ‘iyi ilişkileri’ olan McGurk, 2016 yılında teröre verdiği destekten ötürü Ayn El Arap’ta PKK yöneticisi Polat Can’dan plaket almıştı. ABD’nin PYD işgalindeki topraklarda bulunan üslerini ziyaret eden McGurk, 2017’de de Türkiye tarafından başına 4 milyon lira ödül konan ve kırmızı liste ile aranan ‘Şahin Cilo’ kod adlı PKK’lı Abdi Ferhad Şahin’le aynı toplantıda görüntülenmişti. Basına yansıyan görüntülerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den McGurk ismini değiştirmesini talep etmişti.

STAR

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