30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Halktan HDP'ye tokat!

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Halktan HDP'ye tokat!
HDP Diyarbakır’da oturma eylemi başlattı. Eyleme HDP’li Osman Baydemir ile birkaç milletvekili dışında hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
Halktan HDP'ye tokat! Halktan HDP'ye tokat! Halktan HDP'ye tokat!

Daha önce sıradan basın açıklamalarına bile binlerce kişinin katıldığı HDP'nin, cezaevindeki milletvekilleri ve belediye başkanlarına dikkat çekmek için Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, bu kez halktan ilgi görmedi. Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "Sahiplenin" çağrısına rağmen halkın itibar göstermediği ve adeta kırmızı kart gösterdiği eylem, sadece Büyükşehir Belediyesi eski başkanı HDP sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile diğer milletvekilleri tarafından sürdürülüyor.

YALNIZ KALDILAR

HDP geçen salı günü, milletvekilleri ile belediye başkanlarının tutuklanmasına dikkat çekmek amacıyla, sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti" başlattı. İlk durak olarak ise Diyarbakır seçildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda HDP Sözcüsü Osman Baydemir öncülüğünde başlatılan oturma eylemine sadece çağrıyı yapanlar katıldı. Eyleme, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Diyarbakır Milletvekilleri Feleknas Uca, Nimettullah Erdoğmuş, Ziya Pir, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir katıldı.

HDP'YE YİNE CHP DESTEĞİ

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın da önceki gün beraberindeki heyetle birlikte, eylem yapan HDP'lileri ziyaret etti. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da, HDP'nin sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne ilişkin, "Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem saygı ile karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÇAĞRISINA PRİM YOK

Daha önce sıradan basın açıklamalarına bile binlerce kişinin katıldığı HDP'nin, sözde vicdan ve adalet adı altında başlattığı oturma eylemine, halk bu kez ilgi göstermedi. Halktan kırmızı kart gören HDP'liler ilgi çekmek için yeni yöntemler aramaya başladı. Bu çerçevede dün, cezaevinde bulunan HDP EŞ Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dan halka "Eyleme sahip çıkın" mesajı verildi. Mesajı okuyan Osman Baydemir, daha sonra yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, halka hizmet yerine örgüte hizmet eden, bu nedenle de görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını eleştirdi. HDP'lilerin Diyarbakır'dan sonra Van'da oturma eylemi yapması bekleniyor.

SABAH

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