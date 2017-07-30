G.Saray'dan Fatih Terim için ilk resmi açıklama

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, gündemdeki sıcak Fatih Terim ve Mircea Lucescu konusuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Avusturya'da basınla yaptığı sohbet toplantısından Cenk Ergün, Mircea Lucescu isminin sorulması üzerine; "Gereken açıklamayı yönetim yapacaktır" cevabını verdi.

Tudor'un görevinden alınması ve Fatih Terim'in tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ilgili haberlere ilişkin olarak Cenk Ergün, "Östersunds maçları eleştiri yarattı ama hocayı bu eleştirilerden kurtarıp yolumuza devam edeceğiz. Mircea Lucescu konusunda yönetim bir karar alır Tudor ve Florya da buna uyar. Fatih Terim konusu ise yönetimsel bir karar. Yorum yapmamız doğru değil." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, basında çıkan haberlerde Galatasaray yönetiminin bazı önemli isimlerinin Fatih Terim'i istediği, bazı isimlerin de Lucescu'yu koordinatör olarak takımda görmek istediğine dair iddialar gündeme gelmişti.