30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Başakşehir'in rakibi coştu!

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Başakşehir'in rakibi coştu!
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, ilk hafta maçında Lokeren'i 4-0 yendi.
Başakşehir'in rakibi coştu! Başakşehir'in rakibi coştu! Başakşehir'in rakibi coştu!

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, lig maçında Lokeren'i 4-0 yendi.

Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir, 3-3 berabere sona eren ön eleme turunun rövanş maçında 2 Ağustos Çarşamba günü Club Brugge'u ağırlayacak.

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