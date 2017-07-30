Emirates'teki maça golle başlayan Benfica oldu. 11. dakikada Cervi ile öne geçen Portekizlilere Wallcott 24 ve 32'de karşılık verdi. 39'da ilk yarının skorunu belirleyen isim Salvio oldu. İkinci yarıda tam anlamıyla Arsenal şov vardı. 52. dakikada Lisandro Lopez'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Topçular, 67'de Giroud ve 71'de Iwobi ile 2 gol daha bularak mücadeleyi 5-2 kazandı. Turnuvada yarın Benfica ile Leipzig karşı karşıya gelirken, turnuvanın son maçında Arsenal'in rakibi Sevilla...
30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Arsenal, Benfica'ya fazla geldi
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