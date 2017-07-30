Kjaer imza için İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe ile Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in yolları ayrılıyor. NTV Spor'un haberine göre bir süredir İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla ile görüşen Kjaer, pazartesi sabahı anlaşmayı noktalamak üzere İspanya'ya uçacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Kjaer'in satışından gelecek parayla hücum hattını takviye etmeyi planlıyor. Yönetimin listesinde Paris Saint-Germain'den Hatem ben Arfa ve Santos'tan Lucas Lima bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler, Kjaer'in yerine, bonservisi elinde bulunan Bayern Münihli Holger Badstuber'i transfer etmeyi planlıyor.