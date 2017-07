Galatasaray açıkladı! Ben Arfa, Fellaini...

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ergün'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle;



- West Ham buradaydı. Fegouli’nin odası hazır. Roma’dan Arsenal’e çok iyi takımlar burada kamp yaptı.



5 Ağustos’ta Herta Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı.



- Lucescu konusunda yönetim gerekli adımı atacaktır. Biz kampa odaklandık. 4 oyuncu da istediğimiz oyunculardı. Gomis kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrafora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Roma, Wuventus, İnter, Monaco, PSG gibi takımlar zaten devrede olunca rakiplerimiz artı.



Para herkeste var. Transfer etmek kolay değil. Artık Bütün Avrupa takımları da aynı parayı veriyor. Galatasaray olmamızı ön plana çıkartıyoruz. Eskiden parayla çıkıyorduk yolu şimdi artık Galatasaray markasıyla transferi yapıyoruz.



- Fernando ve Feghouli’den sonra da transfer yapacağız. N'diaye ligimizde oynayan bir arkadaş. Görüşmelerimz var. 8 numara arıyoruz. Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam edeceğiz.



- Aldıklarımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk. Tudor eleştirilebilir. Biz bu eleştirilerden düzgün şekilde yola çıkıp düzgün bir şekilde gideceğiz.



- Denayer dosyası kapanmadı. Zaten gitmek istiyor. Sol bek, stoper için, 8 numara için forvet hattı için girişimlerimiz var. 4’lü savunma ile hoca yola devam edecek. Gidenler olacak. 21 oyuncu olacak yeni sistemle. 13 yabancı oyuncu ile maça hazırlanacaksın. Bu bir anda dengeleri değiştirecek. Volkan Şen, sözleşmesini fesh etti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik.



- Sinan'ın kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir ramak belirledik. Cavanda, De Jong, Hakan için net bir şey yok. Bunlar sona doğru netleşir. İsteyen kulüpler onları son ana kadar bekler.



- Transferlerde sürpriz olacak. Güzel bir sürpriz. Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kalmak istiordu. Kuvettle muhtemel muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda. Arda bizim için başımızın tacı. Kanımızdan canımızdan. Mutlaka Galatasaray formasını giyecek. Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fellaini'yi alırsak N'diayeyi almayız. Orta sahada gidip gelecek adama ihtiyacımız olacak. Belhanda üçlünün ortası ancak forvet arkası da oynayabilir.



- Sezon başında mukayese edilemeyecek kadar kombinede artışlar oldu. Hem gelecek hem de gidecek oyuncularla daha üst seviyede olacaktır. Avrupa bizi frenledi. Lucescu üstümüze gelirse ben rahatsız olmam. Yönetim ne karar alırsa alsın en iyi şekilde huzuru başarıyı sağlamak istiyoruz.



- Takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Ben gs’da bir profesyonel değilim. Amatörüm. Hergün bu takım için çalıştığımdan dolayı şükrediyorum. Ben burada başarılı olamazsam görevime son verilir.



- Fransa’da olsak Belhanda UEFA maçına çıkmazdı. Ancak adam bizimle 2 antrenmandan sonra adam maça çıktı. Mazeretlerimiz şu: iki hafta lig gec bitti. Milli takım maçları vardı. Daha adamlar sezon biter bitmez hemen sezon başladı. Hazır değildik ve bireysal hatalar bizi bu hale getirdi.

Ama Galatasaray'sın ve mazeretin olamaz.



- Mariano, ligin en iyisi. En iyi sağ beki. Santraforumuz Gomis, geçen sene Fransa’da 20 gol atmış. 10 numara iyi adam. Adam doğuştan Aslan. Müthiş bir profesyonel.



- Belhanda, görüşürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş geldi bana dedi. "Galatasaray en büyük takım neden gelip beni almadı diye düşünüyordum." dedi. Ve görüşmede zorlanmadık.



- Maicon, birden fazla adayımız olduğu bir aday için kışın ilgilenmiştik. Sonra kendileri geldi kışın bizimle ilgilendiniz şimdi gelin konuşalım diye



- Sneijder kendi gitmek istedi. Galatasaray Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndük ertesi gün manejeri ile konuştum artık biz gidelim konuşmasını yapmak için geldi. Biz devam edemeyeceğiz farklı planlarımız var dedi. Yönetime söyledik ve karar aldık. Rotterdam’da onunla buluştuk.



- Serdar çok iyi olacak. Ozan Kabak’tan bahsediyorum. Genç oyuncular bu sene takımla birlikte antrene olup daha yükselecekler. Onlarla ilgili projelerimiz var. Biz 32 yaşında oyuncu getirirken 17 yaşında oyuncu da takıma katkı yapıyoruz. Bu sezon A takım kadrosunda olacak. Yeni projemiz bunlar.



- Alt yapıda çok belirli yolumuz var. Alttan aldığımız oyuncuları, Galatasaraylılık ile eğitip giderek daraltıp içerde ve dışarda onlara oynama şansı verip değerlendirmek istiyoruz. Biz her sana artık yüksek para verip transfer etmeyelim artık yeni isimlerimizi kendimiz üretelim.



- Şu an için ikinci kalecimiz Eray. Batuhan da var. Kaptanımız Selçuk ikincisi Muslera, üçüncüsü için de takım içinde konuşulur. Yasin sözleşmesini düzeltmek istedi. 2 senedir istedi. Ama kulübün içinde bulunduğu durum ve son iki senede ligi bitirdiğimiz durum zam yapmanın önüne geçiyor.