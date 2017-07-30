Dortmund'un Emre Mor'u bırakmaya sıcak olmadığını ifade eden Uslu, Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Emre Mor hakkında gelen soru üzerine Uslu, "Hazırlık maçlarında gol atıyor, bırakmazlar herhalde. Oralardan oyuncu almak kolay değil. Adamlar 10 milyon avro vermiş. Ajax'a falan kiralıyorlar genelde." diyerek görüşlerini aktardı
Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Elfij Elmas için kararı FIFA'nın vereceğini anlatan Uslu, "Elfij Elmas, çok önemli bir oyuncu. FIFA bir ayda karar verirse oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok önemli kulübü oyuncuyu istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
Dortmund'un Emre Mor'u bırakmaya sıcak olmadığını ifade eden Uslu, Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Emre Mor hakkında gelen soru üzerine Uslu, "Hazırlık maçlarında gol atıyor, bırakmazlar herhalde. Oralardan oyuncu almak kolay değil. Adamlar 10 milyon avro vermiş. Ajax'a falan kiralıyorlar genelde." diyerek görüşlerini aktardı
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