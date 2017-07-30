30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:04Güneş 05:51Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:31Yatsı 22:09
    • 33°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 107.700 -0.64
  • Altın: 143,977 0.57
  • Dolar: 3,5286 -0.12
  • Euro: 4,1426 0.49

Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç!

»
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ekstrem hava olaylarına alışmamızı gerektiğini söyledi.
Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç!
Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç! Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç! Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç!

Prof. Levent Kurnaz, uzun yıllardır iklim değişikliği üzerine çalışıyor, nedenleri ve etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için uğraşıyor. Kurnaz son iki haftada yaşanan ve ‘felaket’ olarak dillendirilen aşırı yağışları değerlendirdi:

“Hava ısındıkça iki çok önemli şey olur. Birincisi, su daha fazla buharlaşır. Atmosferde daha fazla su olur. İkincisi, daha fazla enerji olduğu için atmosferdeki her türlü hareket hızlanır. Rüzgâr hızlanır, yağış artar. Ani olaylar çoğalır. Yağış bardaktan boşalırcasına olur. Son yaşadığımız hava olayında temel problem bu. Geçen hafta normalde iki ayda olması gereken yağış miktarı iki saatte düştü. Bu hafta ise bir aylık yağış iki saatte düştü. 2009’da can kayıplarının da yaşandığı İstanbul Ayamama olayında yaklaşık altı saatte 170 mm. yağış düşmüştü. Bunlar beklenenin çok çok üzerindeki yağışlar.
 

Atmosferde çok fazla su buharı olabilir ama her zaman yağmura dönüşmez. Dönüşmesi için özel koşullar gerekir. İstanbul açısından bakıldığında bu özel koşul, çok düşük oranda bir soğuk hava cephesidir. Balkanlar üzerinden soğuk hava cephesi geldiğinde böyle bir yağışa dönüştü. Hava birden soğuduğu için atmosfer su buharı tutabilme yeteneğini kaybetti. Ama bu da yeterli değil... İstanbul Boğazı’nın iki aydır gördüğümüz turkuvaz renginin ana nedeni Sahra Çölü’nden gelen toz bulutları. Bu toz bulutları İstanbul üzerindeki bir soğuk hava cephesiyle de karşılaştığı an korkunç yağış bırakıyor.”

YAĞIŞLAR TEKRAR OLACAK MI?

Kurnaz, eskiden İstanbul’da 33-34 derece sıcaklığın pek sık görülmediğini ancak bunların artık normal karşılandığını, hatta bir önceki hafta 36 dereceyi gördüğümüzü hatırlatıyor. Son dokuz günde yaşanan iki etkili yağışın tekrar olup olmayacağını sorduğumuzda ise cevabı net: “Garanti.”

Meteoroloji günler öncesinden İstanbulluları sağanak konusunda uyarmıştı ancak kimse camı, çerçeveyi indirecek şiddette doludan bahsetmemişti. Bu denli şiddetli bir yağışın önceden tahmin edilip edilmeyeceğini de soruyoruz Kurnaz’a: “Kuvvetli yağış olabileceğini söyleyebiliriz ancak ne kadar olacağını bilemeyiz. Meteoroloji görevlilerini suçlayamayız. Çünkü; havada ne kadar toz var, ne kadar su buharı var, soğuk cephe ne hızda geliyor?.. Bunları bilirsek tehlikeli olabileceğini çıkarabiliriz. Ama en fazla iki saat önce söyleyebiliriz.”
 

Her iki sağanak sırasında da, İstanbul’un trafik sorununu rahatlatmak için gerçekleştirilen dev yatırımlar işlev dışı kaldı. Avrasya Tüneli ve metro sistemi su baskını nedeniyle hizmet veremedi. İklimbilimci Prof. Kurnaz, böyle büyük projeleri planlarken de iklim değişikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor: “Ne onu yapan ustada, ne kontrol eden mühendiste, ne işi veren idarecide böyle bir düşünce yapısı var. Üsküdar’da gemiyle arabanın yan yana olduğu fotoğrafı hatırlayın. Bu tam Marmaray yapıldığı sırada oldu. Çünkü Altunizade’den gelen su, bir kanalla denize gidiyordu. O kanal yerine artık kaldırım var. Kanalizasyon ile yağmur suyu aynı yerde toplanıyor. Yağmur suyu temiz su, tekrar kullanılabilir. Bu ayrılsa arıtmanın yükü de hafifler. 100 yıl öncesinin altyapısı tümden değiştirilmeli.”
 

UZMANLAR NE DİYOR

Dr. Ethemcan Turhan - Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Stockholm

Uyum çalışmaları derhal başlamalı

Uyum çalışmaları statükoyu korumak değil aşmak için derhal artırılmalı. Hem kömüre yatırımı savunup hem de uyum için uluslararası mekanizmalardan para isteyemezsiniz. Ayrıca uyumun gerçek olması için sınıf, toplumsal cinsiyet, eğitim, yaş gibi hassasiyetlerin gözetilmesi gerek. 2009’daki selde minibüste can veren yedi kadın işçiyi hatırlayalım. Adalet, uyumun merkezinde olmalı.

Elif Gündüzyeli - Avrupa İklim Eylem Ağı

Bu daha başlangıç

Paris Anlaşması doğrultusunda sıcaklık artışları 1.5 dereceyle sınırlandırılmazsa çok daha büyük ve geri dönüşsüz felaketlerle, tahminimizden çok daha erken karşılaşacağız. Ekonomik ve insani maliyetleri çok daha yıkıcı olacak. Türkiye gibi anlaşmayı onaylamamış devletler Paris’i onaylayarak ulusal kalkınma planlarını gözden geçirmeli.

Arif Cem Gündoğan - İklimbilimci

Yaşananlar doğal değil

İstanbul’da bugün yaşananlar aslında hem afet risk azaltım, hem kalkınma ve şehirleşme hem de iklim değişikliğine uyum anlamında politikaların eksikliğini, yanlışlığını veya yetersizliğini ortaya koyan çok çarpıcı bir örnek. Bu durum yetkililerin ifade ettiği gibi ‘doğal’ bir durum değil. Afetler asla ‘doğal’ değildir; politikaların ve bu politikaların oluşmasına zemin sağlayan sosyoekonomik yapının bir sonucudur.

İSTANBUL EN RİSKLİ ŞEHİRLER ARASINDA

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC, mart ayında bir rapor yayınlamış, Avrupa’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sahil kentlerini sıralamıştı. 2030’a yönelik hesaplamada İstanbul, listenin ikinci sırasındaydı. Küresel karbon emisyonu bu hızla artmaya devam ederse, 2030’da İstanbul’un iklim değişimine bağlı yıllık zararı 240 milyon dolara yakın olacak. En kötü senaryoya göre rakamın 2100’de 10 milyar dolara varması bekleniyor. Bu da İstanbul’u listenin tepesine taşıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç!Uzmanlar uyarıyor: Bu daha başlangıç!Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ekstrem hava olaylarına alışmamızı gerektiğini söyledi.
WhatsApp'ta bu mesajlara dikkat! Yeni taktikWhatsApp'ta bu mesajlara dikkat! Yeni taktikDarbe girişimi sonrası devletin tüm kademelerinden temizlenen FETÖ, Twitter ve Facebook’tan sonra şimdi de WhatsApp üzerinden propagandaya başladı.
Hafriyat kamyonu servise çarptı! Yaralılar varHafriyat kamyonu servise çarptı! Yaralılar varKocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan minibüsüne çarptıktan sonra devrildi.
Halktan HDP'ye tokat!Halktan HDP'ye tokat!HDP Diyarbakır’da oturma eylemi başlattı. Eyleme HDP’li Osman Baydemir ile birkaç milletvekili dışında hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira!ABD'den Türkiye'ye çirkin iftira!Türkiye’ye karşı yeni bir iftira kampanyası başlatan ABD, Suriye’de mücadele ettiğimiz El Kaide’yi desteklediğimizi iddia etti.
İstanbul'da korkutan yangın!İstanbul'da korkutan yangın!3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında yükselen dumanlar Avrupa Yakası'ndan da görüldü. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmadığı öğrenildi
  • 46 yılın en sıcağı...30 Temmuz 2017 Pazar 09:30
  • Bekarlığa veda partisini özel harekat bastı!30 Temmuz 2017 Pazar 09:30
  • Bu sene orada kutlanacak30 Temmuz 2017 Pazar 09:29
  • Ankara'da korku dolu gece!30 Temmuz 2017 Pazar 09:28
  • İhanette son nokta!30 Temmuz 2017 Pazar 09:27
  • FETÖ elebaşından alçak talimat29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:30
  • Terörist Joe Robinson Türkiye'de tutuklandı!29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
  • Rize'de toplu icazet merasimi29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:10
  • 81 il Valiliğine haber gönderildi! Artık izin yok29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:20
  • Sınır hattı iyice ısınınca teftişe çıktı!29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri